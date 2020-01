Defensoría del Vecino se mudó a edificio K que nunca se inauguró

En Centenario pasaron dos gestiones de gobierno y la obra no pudo terminarse. En el segundo mandato del intendente Javier Bertoldi quedó inconclusa y se pidieron más fondos a Nación. En tanto que durante la gestión del ex intendente Esteban Cimolai, la obra se terminó pero Nación no pudo habilitarla.

El edificio, ubicado en Honduras y Mamá Margarita, quedó a la deriva, pero en estos días pasó a la órbita de la Defensoría del Vecino, que hoy está a cargo de Olga "Pina" Alfonso, ex concejal del peronismo local.

El CIC era un proyecto del kircherismo para llevar varios servicios del Estado a los barrios.

Iba a tener un área para atenciones primarias a la salud (consultorio médico) y una farmacia, además de un salón de usos múltiples para actividades sociales.

En 2013 se empezaron a gestionar los fondos ante el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para la construcción el CIC. Eran unos $978 mil en su momento, pero la obra quedó inconclusa. Se iba a hacer en cuatro meses, pero tardaron casi siete años en terminarla.

Durante la última etapa del gobierno de Cimolai, quedaban la habilitación final y el mobiliario. Pero el CIC ahora pasó a manos de la Defensoría del Vecino.

