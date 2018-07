Degolló al nuevo novio de su ex esposa y se entregó

Miguel Ángel Falcione, que trabajaba hace unos años en el Banco de Corrientes y actualmente se desempeñaba en la Secretaría de Información Parlamentaria del Concejo Deliberante, está acusado de ultimar a Mario Bardessono, quien trabajaba en esa entidad bancaria en la Gerencia de Operaciones, según detalla el diario local El Liberal.

Según han podido reconstruir los investigadores, Falcione luego del crimen regresó a su casa, se bañó, descansó un rato y después se presentó a las pocas horas ante las autoridades. “Fue por motivos pasionales”, manifestó el funcionario cuando se entregó a la Policía, según el medio correntino.

A más de 24 horas del sangriento crimen, comenzaron conocerse los vínculos entre el homicida y la víctima. Ambos se conocían desde hace varios años, incluso trabajaron en el Banco de Corrientes. Bardessono quedó viudo el año pasado, mientras que la esposa de Falcione, con quien tiene tres hijos, le había pedido el divorcio.

Durante el fin de semana, la mujer del presunto homicida se fue con el hombre asesinado, ya que habían iniciado una supuesta relación amorosa. Cuando la pareja regresó, la mujer volvió a su casa, que aún comparte con su marido, mientras que Bardessono decidió ir a comprar a un supermercado de calle Tucumán, en el centro de la capital correntina.

En ese lugar encontró la muerte, ya que Bardessono fue atacado cuando intentaba dejar la mercadería en el baúl de su auto. Según las pericias, lo degollaron desde atrás.

El guardia del comercio es el principal testigo del homicidio. El hombre manifestó que vio el ataque e intentó seguir al agresor, quien huyó en un automóvil. Rápido de reflejos alcanzó a tomar nota del dominio del vehículo. “El auto utilizado pertenece a un concejal. El supuesto asesino era funcionario del Concejo Deliberante”, dijo en declaraciones a la prensa el ministro de Seguridad de la Provincia, Juan José López Desimoni, quien destacó el rápido accionar de la Policía para dilucidar el caso.

Desimoni también aclaró que se encontró el auto de Falcone a una cuadra de su casa y que también se está peritando el cuchillo con el cual se habría cometido este hecho que conmueve al pueblo correntino.

“Lo noté sereno y cuando me vio hizo un gesto de esperanza ante mi llegada”, dijo el abogado Hermindo González. “Desconozco si mi defendido se declaró autor del hecho, a mí no me manifestó nada”, aclaró el letrado en declaraciones a la prensa.

Bardessono quedó viudo en noviembre del año pasado. Tenía dos hijos, una odontóloga de 29 años que vive en Corrientes y otro joven que vive en Misiones. Quienes lo conocían, indicaron que además de las labores que realizaba en la entidad bancaria, también era mecánico de autos.

Limpito: antes de entregarse a la policía, el asesino fue a su casa, se duchó y descansó un rato.

El peritaje que va a confirmar todo

Más allá de que el esclarecimiento del caso parece un hecho, el abogado defensor dijo: “Al vehículo secuestrado también le realizaron peritajes, como un hisopado al volante para buscar huellas y restos de sangre. En tanto se realizó un allanamiento en la casa de mi cliente donde incautaron un cuchillo y una campera. Todo será agregado a la causa”, precisó Hermindo González, quien aseguró que la causa está caratulada como homicidio simple.