Dejan que la mujer haga topless callejero

2016 el año en que dos mujeres iniciaron la demanda contra Fort Collins por esta prohibición.

Al no luchar contra la prohibición y apelar el fallo ante la Corte Suprema, las mujeres pueden esencialmente ir en topless legalmente en los seis estados que pertenecen al Tribunal de Apelaciones del Décimo Circuito: Colorado, Kansas, Nuevo México, Oklahoma, Utah y Wyoming. Esta medida marcó una importnte victoria para Brittiany Hoagland y Samantha Six, los promotoras de la demanda presentada por primera vez en 2016, y para el movimiento #FreeTheNipple (Liberar el pezón), que tiene como objetivo despenalizar el topless femenino y promover la igualdad de género. La antigua ordenanza en Fort Collins decía que a las mujeres mayores de 10 años no se les permitía exponer deliberadamente sus senos en ningún lugar público o en ciertas propiedades privadas que se podían ver desde un área pública. La prohibición no se extendió a quienes amamantan en lugares permitidos. La prohibición de desnudos de la ciudad amenazaba, además, con una fuerte multa de hasta $2.650 por un delito menor, una cárcel de hasta 180 días, o ambos astigos.

El tribunal señaló que varios otros tribunales han rechazado los desafíos de igualdad de protección a las prohibiciones de topless solo para mujeres, y escribió: “Reconocemos que el nuestro es el punto de vista minoritario”.