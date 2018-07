Del amor al odio, lágrimas y amenazas

El menor de la dinastía contó que sus hermanos “no estaban de acuerdo con la decisión” y ahondó: “Hace casi 25 días que estoy con este ida y vuelta de qué era lo mejor y lo peor. Fueron muchas noches sin dormir, hablando con mi mujer. En un momento puse todo en la balanza y me di cuenta de que es un lindo desafío deportivo”, dijo a TyC Sports.

Zárate, que contó que está con custodia policial, indicó que “si era por lo económico me hubiera quedado en Dubai jugando y tirado en una playa” y aceptó que decidió “defraudar a la gente de Vélez por el desafío que es jugar en Boca”.

3 años de contrato se había comprometido a firmar Zárate con Vélez, pero se fue a Boca.

El delantero, que había reiterado hasta el cansancio que en Argentina sólo iba a vestir la camiseta del Fortín, negó que le hayan prometido un puesto en la Selección argentina tal como dijo Sergio Rapisarda, presidente del club de Liniers. “Nunca dije eso. No sé por qué lo mencionó. Sí hablé de que si jugás en Boca, peleás campeonato y Copa, eso te puede llevar a tener un mejor rendimiento y que te sigan más que en otros clubes. Quiero aclararlo, así como también remarcar que todavía no hablé con (Daniel) Angelici”, afirmó.

“Nunca pensé que se iba a llegar tan lejos”, declaró tras las intimidaciones que recibió su familia y el colegio al que asisten sus hijos, que ayer sufrió una amenaza de bomba que obligó a la evacuación de los alumnos de todos los niveles. “Hay una bomba por culpa de Zárate”, fue la frase que se utilizó para referirse a lo que sucedió colegio Cardenal Pironio de Nordelta.

Mauro está con custodia policial. Pistola Gámez le “pegó” a Angelici.

Dolido por críticas de Chilavert

Visiblemente acongojado y hasta derramando algunas lágrimas, Mauro dijo “estar dolido” por los dichos de José Luis Chilavert, quien lo criticó por Twitter. “Vélez tiene mejores jugadores que Mauro. Mauro, tú no has ganado nada. Apoyemos a Heinze y a los jugadores que aman a Vélez”, escribió el ídolo. Agregó que su hermano Rolando dejó de representarlo por no estar de acuerdo con la negociación. En tanto, el ex presidente velezano, Raúl Gámez, también opinó y optó por pegarle a su par de Boca. “Angelici toma decisiones como presidente de la AFA y por eso estamos como estamos. No me sorprende para nada esta actitud de Boca”. Es un escándalo....

Otros pases muy polémicos

Desde la época del recordado traspaso de Oscar Ruggeri y Ricardo Gareca a Boca que un pase no generaba tanta polémica. En el 84, ambos se fueron del Xeneize a River tras presionar para quedar libres y se armó un escándalo descomunal.

Un año antes, en el verano del 83, una gloria millonaria, J.J. López, pasó a Boca.

El Beto Acosta, ídolo cuervo, a principio de los 90 pasó del Ciclón a Boca.

El ídolo que por la boca murió. Pablo Montanaro. Periodista de LM Neuquén, hincha de Vélez

Se fue de la peor forma, con una traición. Esa manera que más le duele al hincha que deliró con sus gambetas y sus goles y que creyó en ese amor eterno expresado en esa frase que hoy suena a farsa: “En la Argentina sólo juego en Vélez”. Confiamos en la palabra del ídolo que volvió para rescatar al club de ese infierno de los promedios, por eso su nombre, su cara, su firma, su número 9 estuvo tatuada en la piel de los hinchas. Por eso esa multitud que lo recibió en Ezeiza. Un ídolo que por la boca murió y que escribió su peor final en su relación con los velezanos y que no actuó como el hincha que siempre afirmó ser. Ese ídolo que ya no es ayer rompió el silencio y aseguró que lo hizo por razones deportivas.

Habrá que bajar el cuadro del ídolo, de ese que nos juró amor eterno y le creímos.

Su llegada a Boca está justificada. Alejandro Olivera. Periodista de LM Neuquén, hincha de Boca

La llegada de Mauro Zárate a Boca está justificada. En las últimas horas, el jugador aseguró que aceptó la oferta porque para él representa un “desafío deportivo”. Es decir, la posibilidad de ganar la Copa Libertadores, algo que no hubiese podido conseguir con Vélez, que no participa de este torneo y está lejos de los puestos de clasificación.

La pregunta que se tienen que hacer los hinchas es: ¿Boca necesita a Mauro Zárate? En su puesto tiene por delante a Wanchope Ábila, que viene haciendo goles en cantidad y a Darío Benedetto, que está en la etapa final de su recuperación de la lesión ligamentaria.

Además, el ataque xeneize también cuenta con Walter Bou –que sería traspasado- y Cristian Pavón, entre otros. Todo esto, sin mencionar que Tevez también puede jugar de nueve.