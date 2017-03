Del Prete: "El Ruso siempre me hizo sentir importante"

Oscar Méndez

mendezo@lmneuquen.com.ar

NEUQUÉN

El partido de Copa Argentina ante Deportivo Madryn pudo haber sido un clic en la campaña de Cipolletti.

Como un chasquido en medio de la noche, la irrupción de los jóvenes tal vez active nuevas aventuras para el técnico Henry Homann, que ante un rival de los más bravos comprobó el martes que “los pibes del club” no están sólo para un papel de reparto. Y uno de los nombres que se anotó para el elenco principal fue Gustavo Del Prete. El Tuti, como lo llaman dentro y fuera del vestuario a este albinegro de pura cepa, fue la figura de la cancha en el primer triunfo oficial de Cipo en 2017.

“Me sentí cómodo. Como extremo por la derecha es donde más me gusta jugar y sentí confianza”, contó el día después, el de las repercusiones por la victoria ante los de Chubut, rival al que Cipo no había podio superar nunca en la presente temporada.

Ante uno de los mejores 3 de la divisional como es Fabricio Elgorriaga, el Tuti sacó a relucir su potencial. “Es uno de los mejores del Federal A, con mucha experiencia, pero traté de pensar en mí y encararlo. En el primer tiempo salió bien, en el complemento ya con la línea de 4 terminé como enganche”, rememoró los 90 minutos coperos.

Mantener la concentración en momentos en que no paran de llegar refuerzos de peso para su puesto muchas veces pasa a ser una cuestión más mental que física, por eso es importante aprovechar las oportunidades. “Cuesta jugar, me acalambré porque hace mucho que no completo 90 minutos a este nivel, pero en lo personal el cuerpo técnico siempre me hizo saber que me consideraba importante, y por eso estoy contento de haber tenido una buena actuación”, reconoció.

En ventaja

Al momento de valorar el 2 a 1 final, lo que más lamenta el delantero es el gol del visitante. “Era lo que menos queríamos”, reconoció. Pero a la luz de las acciones finales, la victoria adquiere relevancia.

“Ganamos y al momento de plantear la revancha es importante. El 2 a 0 daba más tranquilidad, pero ahora nosotros descansamos y ellos viajan y juegan un partido importante en Mar del Plata. Vamos con ventaja”, analizó el atacante de 20 años, al que La Visera premió con aplausos.

La amistad con el arquero cipoleño de river

“Lo llamé a Centurión y está feliz”

Gustavo Del Prete es uno de los actuales jugadores de Cipo que fue compañero en inferiores de Ezequiel Centurión, el joven arquero cipoleño que esta semana fue inscripto por River en la lista de buena fe para la Libertadores. “Lo conozco, tenemos linda relación. Lo llamé ayer (por el martes) y me dijo que estaba feliz. Tiene unas condiciones bárbaras y lo que logró fue increíble”, confió.

Junto a Juan Strak son los dos integrantes del plantel con pasado en inferiores que compartieron plantel con Centurión.

Los refuerzos albinegros ya se “reincorporan”

Las dos contrataciones de Cipo fueron reemplazadas por sendas dolencias el martes, pero con el correr de las horas el cuadro es más esperanzador.

Cipolletti

Minuto 45 del primer tiempo, Juan Pablo Pereyra se tira al piso en el arco de espaldas a Kleppe y pide el cambio tomándose la cabeza al ver la inmediata inflamación en la rodilla izquierda tras golpear contra el piso.

Minuto 17 del complemento en el partido ante Deportivo Madryn por la Copa Argentina, y el que permanece inmóvil sobre el sintético es Lucas Farías. Sebastián Pereyra, el arquero rival, hace señas desesperadas en busca de asistencia.

En las tribunas, varios hinchas se agarran la cara, miran al cielo y maldicen la mala fortuna Albinegra, que tras el larguísimo receso parece perder a sus dos refuerzos del 2017 apenas in iciada la competencia.

Pero para aclarar el panorama nada mejor que el paso de las horas, y tras el descanso permitido en la casa de cada futbolista se confirma que lo del 10 es sólo un fuerte golpe que provocó la inflamación, nada que la kinesiología no pueda recuperar. Y el 9 sufrió la luxación del hombre, pero no hay lesión ósea y con el paso del tiempo casi tampoco siente dolor.

De todas maneras, ambos se sometieron a estudios específicos para descartar males mayores, pero ninguno queda totalmente descartado para el futuro inmediato.

A fin de cuentas, lo más preocupante en estos momentos sigue siendo la lesión de Germán Weiner, que ya está descartado para el partido de Copa y es muy difícil que su rodilla responda en plenitud para la salida a Villa Ramallo por la tercera fecha del Federal A, en el nonagonal por el ascenso.