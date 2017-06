Del Rojo a eliminar al Pincha: "Para mí fue algo increíble"

Uno de los zagueros centrales del equipo albinegro que estuvo desde el arranque y fue protagonista de la histórica gesta fue Federico Allende, quien hace sólo 40 días jugaba en La Chacra su último partido para Independiente de Neuquén por el Torneo Federal A.

“Ya me habían llamado para jugar sólo el partido de la Copa Argentina contra Estudiantes. El técnico me dijo que me había visto y que me esperaban a que termine mi participación con Independiente, así que apenas quedamos afuera me fui para Mendoza”, contó el cordobés, quien fue una pieza clave para que el equipo de Diego Landeiro mantuviera la categoría.

Con respecto al partido ante el Pincha, Allende expresó emocionado: “Sin duda es el partido más importante de mi carrera; contra un equipo de primera, un montón de gente mirando el partido, con transmisión de televisión. Fue algo increíble, no puedo explicar lo que se siente, fue hermoso”.

El equipo mendocino le jugó de igual a igual, lo sorprendió con un planteo ofensivo e inteligente y fue justo ganador pese a la diferencia de categorías. “Siempre, cuando uno juega un partido así, saca un plus. Estábamos muy tranquilos porque creíamos que lo podíamos lograr. Estuvimos tres días concentrando en Buenos Aires todos juntos y nos convencimos de que no era imposible. Obviamente, ellos tienen cualidades distintas, pero creo que está demostrado, hoy en día, que corriendo y metiendo, cualquiera le gana a cualquiera”, analizó el zaguero y agregó: “La única pelota que nos filtraron fue el primer gol de ellos. En esa jugada salió un jugador nuestro golpeado y no nos dimos cuenta; íbamos ganando 2 a 0 y fuimos a cabecear seis. Eso demuestra las ganas que teníamos de ganar el partido”.

“Me encontré con un club hermoso. Tiene gente que labura mucho y se hizo un sacrificio muy grande para este partido. Me ofrecieron quedarme y seguro acepto”. Federico Allende. Defensor cordobés de reciente paso por el Rojo neuquino

Ya no vuelve

Si bien Independiente le ofreció la continuidad, Allende seguirá en Mendoza, que le propuso extender el vínculo y el jugador aceptará. Uno menos para el Rojo.

Tras la derrota, Vivas dijo adiós

Luego de la eliminación, Claudio Vivas renunció como entrenador de Estudiantes. El club emitió un comunicado en el que confirmó la renuncia de quien, según la CD, “no aceptó dirigir los tres partidos” que restan. Vivas debutó en febrero de 2016 y en total dirigió 56 partidos, con 29 triunfos, 14 empates y 13 derrotas, con una efectividad del 60%. Ya se fueron 29 técnicos de la Primera A en 27 fechas.