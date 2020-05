“Si hasta el momento no había realizado ninguna manifestación en los medios de comunicación es porque considero que el descargo a una acusación así corresponde hacerse ante la Justicia”, agregó el delantero, una de las figuras del equipo del DT Miguel Angel Russo, en el tramo final de la Superliga obtenida en marzo pasado.

Cortés, de 23 años y colombiana también, denunció por “maltratos y violencia de género” al jugador, en una causa que lleva adelante el juez de garantías número 2 de Esteban Echeverría, Javier Maffueci Moore, quien resolvió la “prohibición para salir” de la Argentina que alcanza al atacante.

Villa calificó a lo que está atravesando como “una pesadilla”, que le toca vivir “junto a mi familia”, apuntó. “Rezo para que la verdad salga a la luz lo más rápido posible. Agradezco el apoyo recibido por todos los que me acompañan en este difícil momento”, concluyó.

Estremecedor relato en vivo

La mujer ratificó su denuncia en los útlimos días en diferentes ámbitos y este domingo lo hizo frente a las cámaras de Crónica TV. Afirmó que el año pasado, el delantero, tras una golpiza, la “hizo perder un embarazo”.

Cortés, además, detalló que “siempre la amenazó”. “En mayo del año pasado sucedió. Tuvimos una discusión. En ese momento comenzó a golpearme, me maltrató. Unos días antes me había hecho varias pruebas de orina casera y todas me habían dado positivas. Después de los golpes comenzó un sangrado intenso que me dio mucho temor y no quise ir a un hospital por miedo a la noticia”. Y, entre lágrimas, siguió con el relato: “Al otro día no aguantaba más el dolor y me desperté con un cólico. Fui a la guardia inmediatamente. Allí, los médicos me realizaron una ecografía y me dijeron que ya no había feto. Que había perdido el embarazo por los golpes que me había dado”.

La mujer agregó que Villa “es una persona bipolar”. “Por un momento está bien, feliz y alegre y en otro momento pasa al enojo, es grosero, e insulta. Pues es un caijta de sorpresas. Un día una cosa y otro otra”, sostuvo

“Lo perdoné demasiadas veces. Sí, con la promesa de que iba a cambiar. Una como mujer siempre cree que va a cambiar, viene con sus promesas, con sus palabras decoraras. Siempre me dijo iba a cambiar”, agregó.

Detalló cómo fue el día que recibió la última agresión. “En ese momento, cuando corté llamada con mi mamá. Colgué y me empezó a pegar. Me cogió del pelo, me pegaba puños patadas. Entonces, salí corriendo para la cocina, para estar a salvo. Fue horrible”, contó.

