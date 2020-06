Deliverys: parrilla, cocina de autor y destilados

Chiquín parrilla / Cipolletti

La clásica casa de fuego cerca del límite entre Río Negro y Neuquén ofrece una variedad de carnes al asador para tener en cuenta. Chivo, lechón, cordero y la clásica parrilla completa con asado, vacio, matambre, chorizo, morcilla, chinchulín, molleja y riñón, todo acompañado por las exquisitas empanadas y guarniciones de verduras asadas o papas rústicas. A nivel rotisería se puede pedir combos como pollo con papas fritas, ensalada y 4 empanadas, o dos porciones de lechón o una parrillada completa.

Te lo llevan a domicilio o lo podes buscar 299-409-3774 / Ruta 22 y calle 225.

delivery cocina libertad

Cocina Libertad / Centenario

Vuelve el fuego sagrado en las manos de Juan Pablo Mulbayer, Centenario recupera otro punto de buena cocina a partir de este sábado 20. Recomendados: Milanesas de peceto, calabazas al horno y criolla de lentejas. Curry de ternera ahumada, Spaetzle y manteca de hierbas. Flan casero y panqueques gloriosos con dulce de leche.

Delivery o Take Away: 0299 - 487-5161 / 299 6053-160 / Belgrano 213.

gina delivery

Gina / Cipolletti - Neuquén

La primera microdestilería urbana de la patagonia pone todas las fichas en su delivery

directo de la destilería todos los sábados, en las ciudades de Neuquén, Plottier, Centenario, Cipolletti, Cinco Saltos y Fernández Oro. Dado que son ellos mismos quienes reparten La única condición es contactarlos durante la semana, previo a la diligencia.

Kits, botellas, latas del delicioso Gina y Gina Pink //// 2995 47-0061.

delivery casa tinta

Casa Tinta / Neuquén

El restaurante a cargo del cocinero Emanuel Leiva hace unas semanas ha mutado en casa de comidas y se ha instalado en plena Avenida Argentina. Take Away o delivery. En criollo, comida para pasar a buscar o para que te lleven a tu hogar. Desde el centro de Neuquén un sin fin de opciones para no cocinar y disfrutar en casa. Empanadas salteñas, también de cordero o conejo. Croquetas de hongos con salsa agripicante, bondiola cocinada 7 horas con especias y puré mixto con quinoa crujiente y muchas cosas más.

Avenida Argentina 392 / 299- 409-1928.

