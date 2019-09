“Mi hijo no tiene la culpa, estaba en tratamiento y pidió ayuda. Esto es una carta documento que me mandó la mamá de Matías pidiéndome 10 millones de pesos porque mi hijo mató al suyo”, expresó la madre de Marcos Fontán Guzmán en su declaración durante el juicio por el crimen de Matías Lozano. “La vida de Marcos no tiene precio. Siento con todo el desgarro del alma tener que estar acá, hubiera preferido que Marcos se mate para evitar el dolor a otra familia, pero mi hijo no vale 10 millones de pesos”, confió la mujer entre lágrimas. El martes, el psiquiatra que firmó el alta de Salud Mental también dijo que lo demandaron.