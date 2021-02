Demi Lovato, la ex estrella de Disney que protagonizó un gran número de escándalos, reveló que debido a su adicción a la heroína llegó a sufrir “tres derrames cerebrales y un ataque cardíaco”, lo cual le provocó un daño cerebral por el que aún está en tratamiento. Esta versión se conocerá ampliada cuando se estrene el documental “Dancing With The Devil”, el próximo 23 de marzo, por Youtube.