Denunciado, Martín Cirio hizo otro polémico descargo

Tras volver a pedir perdón por sus repudiables tuits y remarcar que es "un pelotudo", el youtuber de 36 años intentó justificar sus posteos haciendo hincapié en el contexto en que fueron publicados. Luego de asegurar que no lo van a "desaparecer", Martín Cirio advirtió que hay trolls involucrados en el repudio que se generó en su contra para castigarlo por las casas que él militó y contó que por el momento no fue notificado por ninguna denuncia penal. Por último, anunció que va a estar alejado de las redes durante “un tiempo”.

“Leyeron un montón de tuits aberrantes que cuando me desperté y vi las capturas que me mandaron mis amigos no podía creer cómo pude haber escrito algo tan aberrante. Obviamente los escribí yo pero no me reconocía, ni siquiera recordaba haberlos escrito. Yo tuve un proceso de deconstrucción y crecimiento que es muy reciente", sostuvo La Faraona.

En ese sentido, intentó explicar su accionar hablando del humor que supuestamente predominaba en Twitter años atrás, cuando publicó los nefastos mensajes: “Estaba lleno de gente de entre 20 y 40 años y se trataba de ser picante, quién decía la mayor aberración, y todos lo festejaban. Si ponías ‘hice patria, maté a un chorro’, tenías gente que se cagaba de risa y te redoblaba la apuesta. No era el lugar donde estaba mi madre. Era ser picante por ser picante. Pero no dejaba de ser un personaje. Repudiable y lo que quieran, pero un personaje. Juzgar eso como si fuese la realidad y decir ‘uy, me descubrieron, soy un pedófilo’, es una locura. Es como agarrar un tuit de Micky Vainilla (N. de la R.: el personaje de Peter Capusotto caracterizado como un nazi) y juzgarlo como si fuese Capusotto", comparó.

Embed

“En Twitter no había fotos de la cara, había personajes, podías decir ‘negro de mierda’, ‘gordo de mierda’, ‘hay que matar a los negros’ y nadie cancelaba eso. Era el humor del peor, del más repudiable. Las redes se mueven con un lenguaje propio que si lo sacás de ese contexto por supuesto que es un escándalo y no tiene sentido”, argumentó Cirio.

Martín Cirio manifestó que lo quieren “hacer desaparecer” por las causas que ha militado en el último tiempo. “Esos tuits los tenían guardados hasta que en algún momento metiera la pata, como con El Dipy. Entonces los sacaron para que mi imagen pública se destruyera y de repente todo por lo que milité y fui activista pierde validez y es descalificado”, postuló.

"Me cargué un montón de causas al hombro y eso tiene un precio, que lo estoy pagando. En el sistema, cuando te quieren sacar de encima, te prohíben. En la tele, te dicen ‘vos no vas a trabajar en ningún lugar’ y llaman a las tres productoras que hay y eso genera que esa persona se vaya a otro país o esté prohibida. No es que te matan, pero te cortan las piernas. Yo por suerte estoy en redes y puedo seguir haciendo videos, pero con esto que se generó se me cayeron todos los laburos que podía llegar a hacer", reveló La Faraona.

"Obviamente esto va a volver, porque yo esto lo voy a dar vuelta. No voy a desparecer, no me voy a quedar callado y voy a seguir denunciando las cosas que están pasando. Van a tener que matarme para que me calle la boca. A mí todavía no me cayó ninguna denuncia, pero que me la hagan porque quiero salir oficialmente inocente, porque no van a encontrar nada. Ningún pedófilo va a poner 'me voy a violar un nene mañana'. Mientras ellos dicen 'Martín Cirio es pedófilo', los pedófilos están siendo pedófilos. Se están encargando de mi que soy un pelotudo y un gil -no me estoy sacando culpa de nada acá, sí un idiota que hizo esos tuits, pero están corriendo la atención", planteó.

rial y martin cirio (1).jpg Por esos tuits, Martín Cirio fue acusado de pedófilo por Jorge Rial: "Hace una oda a la pedofilia".

"Instalando que soy pedófilo, están invalidando todas las causas, atacando a mis amigos, me están dejando sin laburo. El plan es aislarme para que yo me deprima y esté del or.... Me quieren correr del camino para que deje de haber una voz masiva como la mía que muestre lo que es el mal en el mundo, como lo estoy mostrando", sentenció.

Luego de decir que está recibiendo "muchas amenazas", Martín Cirio dijo que se va a tomar un "descanso porque siento que es muy pesado lo que pasó".

Por su parte, el abogado Alejandro Sarubbi Benítez, representante de una víctima de pedofilia que se sintió afectada por los dichos de Martín Cirio en viejos tuits, por los que fue acusado de pedófilo incluso por varios periodistas de espectáculos (Jorge Rial y Ángel de Brito, entre otros), explicó: "No es posible determinar a prima facie si el denunciado es efectivamente un pedófilo, o si incurrió en otro tipo de delitos, pero creemos firmemente que amerita investigarlo. El denunciado admitió sus dichos públicamente”.