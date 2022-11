Denuncian que Robinson Gatica sufrió una golpiza antes de que llegara la Policía

"Literalmente, le partieron un palo en la cabeza", afirmó el abogado del policía.

Dijo el defensor de Muñoz a este medio “literalmente, le partieron un palo en la cabeza”. En ese sentido, dijo que científicos de la Unidad de Servicios Periciales del Poder Judicial neuquino concluyeron que “el elemento de madera, luego de reconstruido, resulta compatible principalmente con la lesión contuso-cortante descripta en región mastoidea derecha de 2,5 centímetros aproximadamente”.

Pettorosso señaló que “la madera analizada que se encuentra secuestrada, tiene una longitud de 65 centímetros por 9 centímetros de ancho en su parte más robusta, y se partió en tres pedazos luego de impactar en la cabeza de Gatica, lo cual demuestra la elevada intensidad de violencia ejercida sobre la víctima, llegando a quebrar el palo”.

“Conforme surge de evidencias obrantes en la causa y de mi propia investigación, la madera peritada por expertos en el crimen, ha sido utilizada por una persona allegada al fallecido para golpear a Robinson Gatica, y esto ocurre, claramente, antes del ingreso de la policía; lo que permite inferir desde esta defensa, en armonía a la lesión contuso-cortante que describe el informe forense, que la víctima sufrió una brutal golpiza antes del arribo de la fuerza de seguridad”, afirma Pettorosso.

Mientras que agregó que "esta situación de inusitada violencia que soportó la víctima, se habría producido en un lapso no menor a once minutos cuando recién daban las seis de la mañana, siendo que aún no habían llegado los móviles policiales al lugar.

Para el abogado del policía que disparó contra Gatica, la golpiza recibida por la víctima "elevó su nivel de estrés, a quien se encontraba atravesado por una agitación psicomotríz consecuencia de una intoxicación con cocaína de reciente consumo". Según está hipótesis, varias de las lesiones sufridas por el recolector de residuos de Villa La Angostura fueron provocadas por la madera. El estrés causado por el combo de cocaína y golpiza, habrían generado la muerte súbita que refiere el equipo forense oficial.

“Mi asistido Muñoz, cuando recién llega al lugar junto a sus compañeros de uniforme, observa a Robinson Gatica herido, sangrante por los palazos recibidos, portando un cuchillo que blandía para todos lados, quien estaba incontrolable, repeliendo a empujones, golpes y cuchilladas a los policías que intentaban calmarlo, logrando herir a dos servidores que terminaron hospitalizados por lesiones cortantes producidas con el arma blanca”, remarcó Pettorosso.

El abogado pidió la libertad de su defendido y planteó una reformulación de cargos, porque según afirma, la muerte de Gatica no fue provocada por el disparo efectuado por Muñoz. Además, el letrado afirmó que "no hubo intención de matar por parte de Muñoz ni del resto de sus compañeros de servicio”.