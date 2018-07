Denunciaron a Leslie Moonves, el impulsor de #MeToo, por acoso

Cuatro de ellas aseguran que durante reuniones de trabajo hubo besos y caricias no deseadas por parte de Moonves, en lo que alegan que parecía ser una práctica habitual según un artículo del periodista Ronan Farrow, quien también firmó un reportaje sobre los abusos sexuales del productor de Hollywood Harvey Weinstein. Dos afirmaron que Less, de 68 años y al frente de CBS desde febrero de 2016, presuntamente las intimidó físicamente o amenazó con destruir sus carreras.

De acuerdo con las mujeres que lo acusan, “el mago de la programación televisiva” (como lo apodó The Wall Street Journal) se tornó distante u hostil luego de que ellas rechazaran sus avances y ellas temieron que sus carreras se vieran afectadas como resultado de esa situación. “Lo que me ocurrió fue una agresión sexual y entonces fui despedida por no participar de sus avances”, aseguró en la actriz y guionista Illeana Douglas, quien conoció a Moonves en 1996, cuando él era presidente de Entretenimiento de CBS. “Será sólo entre tú y yo”, aseguró que le dijo Moonves, quien de repente la agarró y la besó de forma violenta aunque ella se opuso.