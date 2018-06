Denunció que la drogaron al viajar en taxi en Roca

Todo ocurrió el domingo cuando Laura, de 24 años, había ido a visitar a una amiga que vive en General Roca. A la vuelta, como se hizo de noche, tomó un taxi hasta la parada del colectivo Ko-Ko.

“El taxista ni siquiera avisó por radio a dónde me dirigía, eso me llamó un poco la atención”, comenzó a narrar Laura sobre su traumático viaje. “El hombre no dejaba de mirar por el espejo retrovisor a la vez que apretaba varias veces un dispositivo”.

Cuando faltaban pocos metros para arribar a destino, sintió un sonido tipo spray en el lado izquierdo de su cara. “Vino como de la cabecera del asiento. Comencé a sentirme mareada y como que mi cuerpo se dormía. No coordinaba y sentí que me faltaba el aire. Como pude, logré abrir la ventanilla para poder respirar”, explicó.

Fue en ese momento, que escuchó al taxista decir “Nos cagó”, en clara referencia a que había abierto la ventana para evitar que la droga hiciera efecto. “Me asusté”, confió.

koko

Laura contó lo vivido para que se haga algo y para prevenir a otras chicas al respecto.

Cuando detuvo la marcha, se bajó, corrió y le hizo señas al colectivo para que se frenara. “Apenas podía controlar mi cuerpo, ni bien me senté, dejé de sentirlo y por miedo a desmayarme me mordía el labio y la lengua para mantenerme consciente. Recién por Allen pude sentir mis manos y le escribí a mi amiga para que averiguara por la base y el taxista para denunciarlo”, relató aún angustiada.

Cuando Laura arribó a Neuquén, se tomó otro colectivo hasta Centenario, donde la esperaba su familia y fueron directo a la Comisaría Quinta. “Me secuestraron la campera para analizarla, pero me dijeron que como ocurrió en Roca tenía que ir allá a ampliar”, detalló Laura, quien el lunes radicó la denuncia en la fiscalía de Roca.

Por otro lado, contó que junto con su amiga y su familia están averiguando los datos del taxista. “La base nos dijo que es un particular, que no tienen los nombres registrados y me dieron el número del móvil que enviaron, pero me pidieron que no diera aún porque podría ser un móvil trucho”, resaltó.

droga

