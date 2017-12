La participante del “Bailando” fue contratada para conducir un evento de una marca deportiva. Sin embargo, el trato que tuvo Sol no fue el adecuado y ella decidió hacer una denuncia vía Twitter: “Me contratan para hacer la conducción de un evento y al final soy como la prostituta del evento, no estaría entendiendo. #solodeportes una vergüenza!”, escribió indignada Sol, y así dejó en claro que existieron varios acercamientos de personas que no le gustaron.