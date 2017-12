Sol Pérez y Mina Bonino tuvieron un feo cruce

Sol, una de las figuras del “Bailando 2017”, fue invitada al ciclo de Jorge Rial. Cuando la rubia fue recibida con aplausos, la nueva panelista del programa se quedó en el molde. Al ver su reacción, Rial la consultó a Pérez qué sucedía entre ambas y la rubia se despachó: “La tengo bloqueada en las redes sociales porque me agredía”. Además, Sol acusó a Mina de haberla culpado porque “la echaron’ cuando ella ingresó a TyC. Inmediatamente, Bonino salió al cruce y dijo que era falso: “Jamás hablé mal de vos. A mí me echaron por otra cuestión”. La panelista, enfurecida, explicó que la desvincularon porque estaba muy flaca. “Estaba sufriendo de anorexia”, dijo Mina. “¿Sabés lo que es que te echen por pesar 45 kilos y estar enferma y que te reemplacen por una mina que esta bárbara?”, agregó. Casi sin tener un manto de piedad, Sol le replicó: “Ella cuando sabía que a mí me iban a tomar (en TyC), llevaba bombachas con culo, real. Tenía un problema psicológico de verdad conmigo”. “

“No voy a permitir que se meta con mi enfermedad. Cuando me dicen que me pongo una bombacha con culo, sí, porque estaba casi muriéndome internada y me decís que es porque me gustaba parecerme a vos…”, fue la respuesta de Mina, al borde de las lágrimas.

