Denunció a su cuñado por abusar de su hija de 9 años

“Yo las veía que se abrazaban, pero no nos decían nada. Me quedé con esa imagen, por lo que al día siguiente le pregunté a mi nena y ahí me contó. De inmediato llamé a mi hermano, el papá de la nena, y le conté”, explicó la mujer y agregó que luego hablaron con la nena.

La pequeña les detalló lo ocurrido en la casa de su abuela. “Nos dijo que ella se estaba bañando en la ducha, que su tío se metió y comenzó a tocarla. Nos contó que ella le decía que parara, que le dolía y la estaba lastimando”, sostuvo su tía y resaltó que la niña no paraba de llorar.

Denunció-a-su-cuñado-por-la-violacion-de-su-hija-2.jpg

Además, la nena les confió que su tío la había amenazado. “Le había dicho que iba a matar a su papá si contaba lo que pasó”, sostuvo Cintia.

Tras ello, el padre la llevó de inmediato al hospital para que la revisaran y después fueron a la Comisaría Quinta a radicar la denuncia contra su cuñado. Además, el lunes a primera hora, también lo denunció en Fiscalía, donde fue revisada por un médico forense.

A una semana de lo ocurrido, familiares de la niña interrumpieron el tránsito por unas horas en el puente sobre Dique Ballester en reclamo de avances en la causa y para escrachar al hombre, quien ya cuenta con antecedentes (ver recuadro). Ahora, la tía contó que por el momento no han tenido novedades de la causa ni tampoco los han llamado para citar a la niña a una cámara Gesell.

Recuadro-antecedentes-página-12.jpg

LEÉ MÁS

Lo acusaron por golpear a su pareja frente a su hija

Cutral Co: atacó a piedrazos a su vecina y lo detuvieron