Lo acusaron por golpear a su pareja frente a su hija

Asimismo, a pedido de la fiscal Carolina Mauri, la magistrada le dictó al acusado una prohibición de acercamiento a la víctima por cuatro meses, así como de ejercer actos de violencia hacia ella.

7 días fue el tiempo que le llevó a la mujer la curación de las heridas que le provocó.

La pareja convivía desde el 2018 en una vivienda ubicada en un barrio de la capital neuquina. Precisamente allí ocurrió el hecho, con la hija de ella de tan solo 7 años como testigo. Eran aproximadamente las 11 del 1° de junio cuando, una vez más, él comenzó a agredirla y a hacerle daño. La golpeó en el rostro y le provocó múltiples heridas, mientras la nena se encontraba presente.

Ante esto, la mujer tomó inmediatamente a su hija en brazos y salió corriendo de la casa hasta la calle, donde un vecino que la escuchó gritar la ayudó y las trasladó al hospital Castro Rendón.

“Este hecho no ha sido aislado, se ha dado en un contexto de violencia previa, principalmente física. En tres ocasiones anteriores el acusado golpeó a la víctima cada vez que ella le manifestó su intención de finalizar la relación y la convivencia”, detalló la fiscal en audiencia.

En este sentido, Mauri explicó: “Es la primera vez que la mujer realiza una denuncia por la gravedad de la agresión de la que fue víctima. Además, en distintas ocasiones el acusado le refirió que si ella lo dejaba se quitaría la vida, llegando incluso a colgar una soga para emular este intento de suicido”.

Tiene prohibido acercarse

En cuanto la fiscal Carolina Mauri solicitó una prohibición de acercamiento a la víctima, como así también de contacto a través de cualquier medio y de ejercer violencia, perturbación y hostigamiento para el acusado, el defensor Carlos Aquistapace se opuso. Si bien Mauri sostuvo que el agresor continuó contactándola por teléfono, el defensor aseguró: “No tiene contacto con la mujer, sería improcedente. Reitero lo que dice mi asistido, y así como la fiscal le cree a su denunciante, yo le creo a mi asistido que no tiene contacto, no le habla y no le interesa en absoluto mantener contacto”. Finalmente, la magistrada hizo lugar al pedido de la fiscalía, ya que resaltó que se trata de una medida de cautela que, de estar cumpliéndola, no lo afecta.

