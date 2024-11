Diego Latorre reveló que Mauro Icardi podría jugar en River: "Yo no soy de tirar"

Durante el programa ESPN F90, el comentarista sorprendió al revelar dos nombres de peso que podrían llegar a ocupar ese rol: Mauro Icardi y Lucas Alario. "Un amigo que tiene un poco de información me dice que pueden llegar Icardi o Alario. Mirá que yo no soy de tirar...", lanzó Latorre, dejando atónitos a sus colegas. Ante este comentario, el conductor Pollo Vignolo enfatizó: “Diego no tiene data siempre, pero cuando la tiene, es buena”. La posibilidad de contar con uno de estos delanteros no solo generó entusiasmo en el estudio, sino que también hizo que los hinchas millonarios comiencen a ilusionarse con la idea de ver a un delantero de peso vistiendo la banda.