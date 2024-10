Tras la eliminación: se confirmó la salida de un jugador de River

Marcelo Gallardo no podrá contar con este jugador en River.

El mediocampista argentino José Paradela se convirtió en el nuevo refuerzo del Club Necaxa de México, proveniente de River . “Los Once Hermanos” obtuvo el pase del futbolista porque cumplió los objetivos pactados en su contrato profesional. Por ende, el conjunto de la Ciudad de México activó la obligación de compra que son 2 millones de dólares.

El Millonario no discutiócon equipo mexicano sobre un posible regreso del mediocampista a la institución . Recibirá el dinero por la venta del volante antes de fin de año. Además, Marcelo Gallardo no colocó al volante dentro de la lista de futbolistas que desea para el próximo mercado de pases.

El elenco comandado por el director técnico mexicano Eduardo Fentanes sumó una pieza fundamental para la rotación de la mitad del campo, Paradela disputó trece encuentros del torneo Apertura 2024/2025 con la camiseta roja del Necaxa, anotó dos tantos y repartió tres asistencias.

José Paradela tuvo una gran explosión futbolística cuando se produjo la salida de Gallardo del Millonario, y Martín Demichelis ocupó su lugar. El ex entrenador de la cantera del Bayern Múnich le dio una oportunidad para participar dentro del campo de juego y el jugador obtuvo un papel protagónico dentro del mediocampo de la Banda de Núñez.

Sin embargo, no tuvo la capacidad para mantener su gran nivel deportivo, y Demichelis lo envió al banco de relevos. El volante estuvo dentro de la rotación del platel pero no participó de los partidos importantes. La trágica situación, de ser titular indiscutible a no tener un puesto, desembocó en su salida del club.

Jorge Brito, contra el Gobierno de CABA por la sanción a River

El presidente de River, Jorge Brito, publicó en redes sociales un fuerte mensaje hacia el Ministerio de Seguridad, que clausuró la tribuna Centenario Alta del Estadio Monumental para el partido ante Banfield, el próximo sábado a las 18:00 hs.

A través de su cuenta oficial de X (Twitter), el mandatario del conjunto de Núñez se pronunció acerca de la doble sanción, en la que también sufrió una clausura administrativa además de la de la tribuna, y mostró su disconformidad con la decisión de prohibir la presencia de hinchas en una parte del estadio.

“Estoy totalmente en contra de la medida del Ministerio de Seguridad del GCBA (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de clausurar la tribuna Centenario Alta por el recibimiento histórico que hicimos ayer”, escribió en un extenso texto.

Y continuó: “Ya vimos que, en otras canchas del fútbol sudamericano, por Copa Libertadores, los organismos locales no clausuran una tribuna por la celebración de sus hinchas y la de River no debe ser la excepción”, en referencia a los recibimientos hechos por clubes brasileños y que no son sancionados.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/JorgeBrito/status/1851767501681758576&partner=&hide_thread=false Estoy totalmente en contra de la medida del Ministerio de Seguridad del GCBA de clausurar la tribuna Centenario alta por el recibimiento histórico que hicimos ayer. Ya vimos que en otras canchas del fútbol sudamericano, por Copa Libertadores, los organismos locales no clausuran… pic.twitter.com/DOID0xhyX9 — Jorge Brito (@JorgeBrito) October 30, 2024

Por otro lado, Brito no desaprovechó la oportunidad para agradecer a los hinchas millonarios el apoyo hacia sus jugadores en el duelo ante Atlético Mineiro, que terminó en empate 0-0 y sentenció la eliminación de River por la contundente derrota por 3-0, sufrida en el partido de ida en Brasil.

“Ante esta medida antipática, aun así, quiero felicitar al hincha de River que hizo un recibimiento nunca visto en la historia del fútbol, acorde al movimiento popular más grande del mundo. Fue ejemplar: en familia, sin incidentes, sin violencia, y como siempre alentando a River y estando todos unidos”, concluyó.