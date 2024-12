A qué club River venderá a Robert Rojas por una cifra millonaria

El defensor paraguayo debía volver a River después de su préstamos por el Vasco da Gama, sin embargo, Gallardo no iba a tenerlo en cuenta.

El mercado de pases para River Plate y Olimpia de Paraguay ha estado marcado por movimientos estratégicos y decisiones cruciales. En las últimas horas se confirmó que Robert Rojas, el "Sicario", dejará River para sumarse al Olimpia, mientras que Adam Bareiro, otro de los nombres que estaba en la órbita del equipo paraguayo, no se incorporará debido a cuestiones económicas. Así, ambos jugadores, que no estaban en consideración de Marcelo Gallardo, enfrentan futuros distintos.

Robert Rojas 1.jpg Robert Rojas con la camiseta de River

Cómo fue el paso de Roberto Rojas en River

Desde su llegada a River en 2019, Rojas disputó 99 partidos, marcó 11 goles y brindó dos asistencias. Durante su paso, logró sumar seis títulos a su carrera, incluyendo la histórica Liga Profesional 2021. Sin embargo, su paso por el fútbol brasileño no fue el esperado, y Vasco da Gama decidió no ejecutar la opción de compra debido a que no se cumplieron los objetivos estipulados.