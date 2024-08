Alex Pope Díaz y los detalles de su tremendo golazo para Cipolletti

La definición de Alex fue una pincelada, picándola por arriba del arquero. ”En la jugada no lo pensé mucho, cuando el defensor erra y me queda ahí la pelota, alcance a enganchar. Justo cuando levanto la cabeza estaba unos pasos adelantado el arquero”, contó sobre el tanto marcado.

Desde afuera de la cancha, el viaje de la pelota pareció eterno hasta que tocó la red, pero el Pope lo vivió diferente. “Fue más rápido una vez que pateé. Cuando vi que le pasó al arquero ya sentí que la pelota entraba, así que salí y seguí corriendo a festejarlo”, describió.

Embed Dos golazos en el #FederalA. El primero gol de Alex "Pope" Diaz de #Cipolletti y el segundo de Santiago Rinaudo de #CentralNorte. pic.twitter.com/ZiXwHYab7i — Ascenso Mi Locura (@AscensoMi) July 31, 2024

Pope es uno de los goleadores que tiene el Albinegro. Ya había marcado este año en la misma cancha, por la fecha 14 y de penal, cuando Cipo empezó ganando y luego lo perdió en el descuento. “Me había tocado hacer el penal allá y nos termina pasando lo mismo, en el final, se nos escapa”, recordó.

Pope le dedicó el gol a Luciano Parra, de la transmisión oficial del club y el resto de los colegas que viajaron a Nicanor Otamendi. “Los goles siempre tienen una dedicatoria especial para un familiar mío que ya no está, así que siempre son para ellos. El otro día también me acordé que siempre Lucho Parra me pide que le dediqué el gol ahí a la cámara, así también metí un puñito para arriba para celebrarlo con ustedes que han viajado para allá”, declaró.

En los compilados de la fecha, el gol de Cipo se llevó las miradas y Alex se vio en los portales y páginas del ascenso. “Lo he visto por todos lados, porque bueno, varias páginas también lo han subido y me han etiquetado ahí en las redes sociales. Todos me decían que fue un golazo y ahora estoy disfrutando de verlo porque en caliente no lo disfrutas tanto y viéndolo más en frío, salió muy bien de gol”, comentó.

Díaz es uno de los jugadores que más minutos tiene y ha sido considerado por los tres técnicos de este 2024. “Es un año raro, tener tres técnicos en un año ya te dice que las cosas no han ido de la mejor forma, son muchos cambios. Nos toca hacernos responsables a nosotros por la situación que estamos, ha sido un año difícil, complicado, no se ve a reflejado en los resultados y en la tabla todo lo que hemos trabajado”, mencionó.

Luego de los malos resultados del primer semestre, Cipo afronta la Reválida, donde buscará mantener la categoría y estar entre los primeros seis que se clasifican a los cruces. “Muchos no saben lo que se trabaja en la semana y lo que peleamos para poder tener buenos resultados, pero bueno, las cosas han sido así. Por más que sea difícil, toca poner el pecho y poner la cara, todavía quedan muchas finales y si las cosas salen bien podemos salvarnos de abajo y también, por qué no, meternos ahí arriba de nuevo”, dijo esperanzado.

En el acumulado por no descender, Cipo (18) pelea con Estudiantes de San Luis (18) y Ferro de Pico (14). La fecha 3 ya tiene día y horario: el próximo domingo a las 15:30 el Capataz recibe a Estudiantes. “Ahora viene un partido de seis puntos. Por suerte, los dos rivales directos que tenemos en esta pelea nos tocaron los dos de local. Tenemos que aprovechar eso y hacernos fuertes porque van a ser partidos importantísimos”, concluyó.