Aliendro se lesionó feo y estará fuera de River: cuántas semanas se pierde

Sucede que el domingo en la mencionada derrota frente al Bicho, el director técnico debió sustituir a Rodrigo Aliendro por lesión a los 19 minutos del segundo tiempo. Tras el juego, en la conferencia de prensa, el coach había dicho: "Lo de Aliendro espero que no sea nada que le quite días de entrenamiento. No me quiero meter en el área médica, pero seguramente tenga una luxación. Esperemos que esté pronto".