Almirón y Domínguez, dos chaqueños sueltos en Cipo que ilusionan al Albinegro

La humildad de Almirón

La tabla de goleadores la lidera Martín Schlotthauer con seis tantos en siete partidos jugados. El delantero de Independiente de Chivilcoy, ex Kimberley, es seguido de cerca por el volante del Albinegro quien no se esperaba esta estadística. "No, porque no soy un jugador que hace goles, soy un jugador por ahí que se sacrifica más por el equipo, que trata de recuperar pelota, darle a los que saben un poco más con el balón. Así que no me lo esperaba, pero si es para sumar, muy contento por eso”, afirmó.