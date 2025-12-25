Ander Herrera está en España: dudas y certezas sobre su futuro con Boca

El volante tuvo serios problemas de lesiones desde su llegada y se espera que resuelva su situación en las próximas horas.

La situación de Ander Herrera en Boca se encuentra en un punto crítico, a la espera de una resolución inminente sobre su continuidad. Pese a tener un año más de vínculo contractual con el club xeneize, existe una posibilidad real de que el futbolista vasco de 36 años no retorne a la Argentina o, incluso, anuncie su retiro definitivo del fútbol profesional.

Según informaciones del entorno del club, la tensión reina en las oficinas de Brandsen 805 debido a la incertidumbre. Herrera, quien arribó en enero de 2025 con el status de refuerzo de jerarquía, ha retirado ya sus pertenencias de su departamento en Puerto Madero y se encuentra en España disfrutando de las fiestas con su familia, sin certezas sobre un regreso.

El paso del experimentado mediocampista por Boca ha estado significado más por los contratiempos físicos que por su rendimiento en la cancha. Durante el primer semestre, una seguidilla de inconvenientes musculares —que incluyeron desgarros, contracturas y un esguince de tobillo— limitaron severamente su participación.

Ander Herrera

Bajo el mando de Fernando Gago su actuación fue mínima, logrando una recuperación palpable con Miguel Ángel Russo y, especialmente, una mayor frecuencia de juego durante la interinidad de Claudio Úbeda. Sin embargo, justo cuando parecía encaminado en las últimas cinco fechas del Torneo Clausura, una nueva recaída lo marginó de la etapa decisiva de los playoffs.

La decisión esperada y qué jugador buscaría Boca

Fuentes cercanas al jugador señalaron que "aún no se tomó ninguna decisión de si vuelve a Boca o no para culminar su contrato". No obstante, admitieron que "hay una posibilidad de que no regrese y se retire del fútbol profesional". Se confirmó, además, que en caso de dejar Boca, el club vasco no vestirá la camiseta de ninguna otra institución, por lo que su carrera llegaría a su fin.

Ante este escenario de duda, la dirigencia boquense aguarda con expectativa la determinación final de Herrera.

En paralelo, ya explora opciones para reforzar el mediocampo en caso de una baja.

El nombre que suena con mayor fuerza para ocupar ese lugar en la plantilla es el del volante Santiago Ascacibar, considerado uno de los mejores volantes del fútbol argentino.

De todas formas, en La Plata creen que el actual jugador de Estudiantes, que también es buscado por River, se iría al fútbol de Brasil buscando una mejor oferta económica.