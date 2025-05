Así celebró el streamer Momo que Platense llegó a la final del fútbol argentino

La histórica clasificación de Platense a la final del Torneo Apertura de la Liga Profesional no solo fue celebrada en la cancha, sino también en las redes sociales, donde uno de sus hinchas más conocidos, el streamer Momo Benavides, se convirtió en una de las voces más resonantes del festejo . Enérgico, desafiante y con su estilo característico, Momo volcó su emoción en X (ex Twitter), donde publicó un mensaje que rápidamente se volvió viral: "¡VAMOS PLATENSE LPM! ¡Todo de visitante, contra todos los grandes de visitante y contra todo antecedente posible! ¡Saludos al periodismo! ¡Sigan hablando!".

La llamada que jamas esperas jajaja @ZapiolaFranco … VAMOS PLATENSE!! pic.twitter.com/C5BqomjAio — Momo (@momorelojero) May 26, 2025

Horas después, Momo volvió a usar sus redes sociales para reforzar su postura. Esta vez, compartió un video del sorteo previo a la tanda de penales entre Platense y River, en el que se puede ver al capitán del Calamar, Ignacio Vázquez, ignorando por completo tanto al árbitro como al arquero rival, Franco Armani. En la publicación, escribió: “Este video quedará en la historia del fútbol. Mi capitán demostrando el alma de este equipo, que no se entrega frente a las adversidades, que no le importa quién esté enfrente, que no le importa el entorno y lo más importante: no legitima a los ladrones. Gracias Platense”.

Platense y Huracán se enfrentarán por la final del fútbol argentino

Momo y todo el pueblo del Calamar están a la espera de la gran final del fútbol argentino en donde se enfrentarán a Huracán. El club de Saavedra se jugará entonces la posibilidad de ser campeón del fútbol argentino por primera vez en su historia. Mientras que el Globo quiere volver a gritar campeón de un torneo local después de 52 años, tras ganar el Metropolitano de 1973.