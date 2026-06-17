Así fue el triunfo de Austria sobre Jordania por el grupo de Argentina

En la continuidad del Mundial 2026, el combinado europeo derrotó al asiático se ven las caras por la zona J.

El grupo de Argentina y Argelia se completa con otras dos selecciones. Austria superó 3 a 1 a Jordania en el Estadio Bahía de San Francisco, en el marco de la fecha 1 del Grupo J por la fase de grupos del Mundial 2026.

El comienzo fue tan intenso como desprolijo, con mucho ida y vuelta. De a poco, la selección europea fue marcando las diferencias futbolísticas que se preveían en la antesala del encuentro. Si bien los dos generaron situaciones, Austria siempre se mostró más sólido colectivamente, tanto en defensa como en ataque.

Así llegó el golazo de Romano Schmid cuando se cumplían los primeros 20 minutos de partido. El mediocampista del Werder Bremen metió un derechazo fantástico que dejó al arquero rival sin siquiera poder tirarse.

Embed ¡GOLAZO DE AUSTRIA!



A los 20', Schmid puso el 1 a 0 sobre Jordania. pic.twitter.com/Mk9rIPl3l6 — TyC Sports (@TyCSports) June 17, 2026

En el arranque del complemento, Austria no lo pudo liquidar rápido y sufrió un contragolpe mortal. Olwan agarró mal parado al rival, encaró desde la izquierda al medio y colocó la pelota en el segundo palo de Pentz para establecer la igualdad con otro golazo.

Embed ¡EMPATÓ JORDANIA!



A los 50', Alowan puso el 1-1 ante Austria. pic.twitter.com/E9stn0IYe4 — TyC Sports (@TyCSports) June 17, 2026

Austria tardó en reaccionar y comprobó algo que a esta altura no es un secreto para nadie: los partidos de este mundial hay que jugarlos no se ganan de antemano.

De todas formas, con algunas pelotas paradas lo fue metiendo atrás a su rival. Primero hubo un gol bien anulado de Arnautovic, a instancias del VAR, por una mano previa de Posch, pero minutos después llegaría el segundo para los europeos.

El arquero Yazeed Abu Laila mostró serios problemas con los balones aéreos y por esa vía llegó el otro tanto.

Tras un córner desde la izquierda de Sabitzer, Al Arab anotó el gol en propia puerta y Austria se puso de nuevo en ventaja.

Embed AHORA SI SUBE AL MARCADOR: AUSTRIA LE GANA A JORDANIA



Sabitzer lanzó un centro con mucho veneno que se desvió en la espalda de Al Arab para que los europeos se pongan 2-1. #FIFAWorldCup #MundialEnDSPORTS pic.twitter.com/mXMt38cH2t — DSPORTS (@DSports) June 17, 2026

Sobre el cierre de los 10 minutos de adición que dio el árbitro Beida, también intervino el VAR, que le advirtió al juez de una clara mano en el área jordana.

El penal fue ejecutado por Arnautovic con un derechazo cruzado, para el 3-1 definitivo.

SÍNTESIS

Austria: Patrick Pentz; Stefan Posch, Philipp Lienhart, David Alaba, Phillipp Mwene; Konrad Laimer, Xaver Schlager, Nicolas Seiwald y Romano Schmid; Marcel Sabitzer y Sasa Kalajdzic. DT: Ralf Rangnick.

Argelia: Yazeed Abu Laila, Ehsan Haddad, Abdallah Nassib, Yazan Al-Arab, Mohammad Abualnadi, Mohannad Abu Taha, Nizar Al-Rashdan, Noor Al-Rawabdeh, Odeh Fakhoury, Ali Olwan y Mousa Al-Tamari. DT: Jamal Sellami.

Goles: PT 21 Schmid (A). ST 5 Olwan (J), 31 Al-Arab en contra (A), 100 Arnautovic de penal (A).

Árbitro: Dahane Beida (MAU)

Estadio: Bahía de San Francisco

Cómo sigue el grupo J

FECHA 2

Selección Argentina vs. Austria | Lunes 22/6 | 14.00 horas | Dallas Stadium.

| Lunes 22/6 | 14.00 horas | Dallas Stadium. Argelia vs. Jordania | Martes 23/6 | 00.00 horas | San Francisco Stadium.

FECHA 3