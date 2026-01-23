Así presentó Alpine el auto de Franco Colapinto para 2026

La temporada arrancará en marzo con la carrera en Australia y el argentino forma parte del elenco estable de la Fórmula 1.

Con una presentación a todo trapo, Alpine dio a conocer el A526 con el que correrá Franco Colapinto durante el 2026 en la Fórmula 1. La temporada, que comenzará el 8 de marzo en Australia, tendrá al argentino como parte del elenco estable de pilotos.

La extravagante presentación se llevó a cabo en un crucero en Barcelona y contó con la participación de los dos pilotos titulares, Colapinto y el francés Pierre Gasly, del asesor del equipo, el italiano Flavio Briatore , además Steve Nielsen, jefe de escudería fracesa.

Al igual que el A525 del año pasado, en el nuevo modelo predominan el rosa y el azul, que son los colores de sus principales sponsors.

Alpine se ilusiona con tener una buena temporada en este 2026, principalmente debido al nuevo motor de Mercedes, el tiempo que tuvieron para preparar el A526 y las horas en el túnel de viento para mejorar varias cuestiones relacionadas a la aerodinámica.

Con este nuevo modelo, la escudería francesa buscará dejar atrás el desastroso 2025 que tuvo, donde finalizó última en el campeonato de constructores con solo 22 puntos.

El primer paso formal de Colapinto

Para el piloto bonaerense, la jornada de este viernes representó el bautismo de fuego en su nueva casa. Tras un intenso invierno de preparación física y técnica, Colapinto se subió al escenario principal para liderar el lanzamiento, consolidándose como una de las caras más visibles y carismáticas de la categoría.

Aunque los flashes se llevaron la atención, el equipo técnico ya mira de reojo los tests de pretemporada. El gran desafío para Franco será transformar el impacto mediático del barco en resultados sólidos sobre el asfalto.

Después de dos temporadas diferentes en las que fue piloto de reserva y participó parcialmente, llega el gran desafío para Colapinto.

En Barcelona, se encendió la primera llama de una temporada que promete ser histórica para el automovilismo argentino.

Explotando las redes

El carisma de Colapinto se nota tanto en los circuitos y presentaciones presenciales como en las diferentes redes sociales. Sus fotos en el flamante auto y junto a sus compañeros de equipo generaron muchas interacciones y aumentan la expectativa para lo que viene.

