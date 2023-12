Así se prepara River para el Trofeo de Campeones con Rosario Central

Demichelis ya empezó a tomar decisiones pensando en esa final ante el equipo que conduce Miguel Ángel Russo , que se jugará el próximo viernes. Y la cuestión pasó por distender un poco al plantel, que tuvieron el fin de semana libre por orden del exentrenador de las divisiones menores de Bayern Munich. Luego de este período de descanso, el plantel del conjunto de Núñez regresará a los entrenamientos este lunes en el River Camp, para empezar a moldear el once inicial que comenzará disputando la final del Trofeo de Campeones.

En el medio, Martín pega un vistazo a la carpeta de posibles incorporaciones y el largo listado de bajas que tendrá para la temporada que viene, algo que preocupa. Nicolás De la Cruz será refuerzo de Flamengo de Brasil, Enzo Pérez no seguiría, tampoco Salomón Rondón que busca su salida inmediata por motivos personales, Leandro Gonzalez Pires que podría regresar a Inter Miami, Jonathan Maidana que decidió instalarse en Uruguay para empezar a darle cierre a su carrera, entre otros jugadores.

Lo que todavía no pudo decidir y falta la confirmación oficial es el once titular, aunque Demichelis no variaría mucho con el armado que viene mostrando en los últimos encuentros.