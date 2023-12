Beltrán explicó por qué decidió jugar en River y no en Boca a los 14 años

“Cuando era más chico y tenía 13 ó 14 años, tuve la oportunidad de irme a Lanús o Racing, pero decidí quedarme un año más en Instituto porque no me sentía preparado para irme a otro lado. Al año siguiente, B oca aparece antes que River y, obviamente, la oferta económica de Boca era más importante , pero River me invitó a conocer las instalaciones y cuando vi todas esas cosas no pude dudar un segundo”, contó el delantero de Fiorentina en diálogo con Fox Sports.

Beltrán-Boca-Declaración.mp4 Lucas Beltrán habló sobre la posibilidad que tuvo de jugar para Boca.

Y agregó: “Mi hermano me dijo también que si iba a Boca no veía más un partido mío, entonces cuando vino River no lo tuve que pensar mucho”.

Más allá de las propuestas económicas que pueda recibir el futbolista, en más de una oportunidad se terminó decidiendo por el proyecto e ideas que las instituciones le ponen sobre la mesa a la hora de intentar contratarlo. Esto se repitió cuando fue llamado por la Viola y la Roma, el equipo que entrena José Mourinho y donde juega Paulo Dybala.

“Estaban las dos ofertas y terminé eligiendo a Fiorentina por el proyecto que tenía y las instalaciones, el predio que armaron ahora es uno de los mejores del mundo”, contó el joven futbolista.

El reemplazo de Martín Demichelis por Marcelo Gallardo en River

“Las indicaciones que daban Marcelo (Gallardo) y Martín (Demichelis) eran muy similares, entonces por ahí sí para todos se nos hizo fácil la adaptación. Lo que pedían era prácticamente lo mismo, solo era corregir el posicionamiento en la cancha. A Martín le gusta tener más la pelota y a Marcelo ser más directo, pero eran detalles muy chiquititos”, contó.

Y agregó: “Creo que los últimos seis meses que estuve en River fueron hermosos, los disfruté un montón. Fue mi sueño poder lograr un título siendo protagonista, una inmensa felicidad. El último partido en Porto Alegre, lastimosamente, quedamos afuera de la Copa Libertadores. Tenía mucha tristeza porque no me quería ir así, estábamos todos muy ilusionados, pero se dio así. Me hubiese gustado irme pasando a cuartos, o quizás ahí no me iba. No sabemos qué hubiese pasado”.