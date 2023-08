Tras la salida de Lucas Beltrán, Salomón Rondón recibió un importante apoyo para ser el 9 de River

Desde su llegada, el delantero venezolano Salomón Rondón aún no ha alcanzado su mejor versión en River. Sin embargo, con la salida de Lucas Beltrán, todo hace parecer que el futbolista tendrá más minutos que el semestre pasado. Y además del apoyo de Martín Demichelis, técnico de River y ex compañero de él de su época de futbolista, el delantero recibió en las últimas horas el apoyo de un hombre muy importante en el mundo del fútbol.

En una charla con ESPN, Batista expresó: "Salo todavía no pudo demostrar lo que es, lo hablamos con él y le dijimos que el fútbol argentino no es fácil. Ni bueno, ni malo, es difícil". Haciendo referencia a la experiencia de Rondón en la Premier League, agregó: "Viene de la Premier, el mundo River no espera pero es un jugador que profesionalmente es excelente, quiere mejorar todo el tiempo. Eso lo va a ayudar".