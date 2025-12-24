Atención futboleros, se viene "El Programa de Lavecchia": a qué hora lo pasan en Navidad

El clásico y esperado resumen de fin de año llega para acompañar a las familias argentinas al momento de las Fiestas.
Como cada semana de fin de año, la atención de los futboleros está puesta en “El Programa de Lavecchia”. Ya es un verdadero clásico de estas épocas para los televidentes y, a días de la llegada del 2026, no podía faltar este ciclo que se convirtió en todo un ícono para Navidad y Año Nuevo.
En medio de una expectativa máxima, el conductor Fernando Lavecchia y su producción estuvieron preparando el programa que se estrena siempre en la previa de Nochebuena a través de TyC Sports.
Qué es “El Programa de Lavecchia”
En la pantalla del canal TyC Sports, cada fin de año presentan una suerte de anuario llamado “Los Especiales de TyC Sports”, los clásicos programas que reviven lo mejor del año deportivo nacional e internacional.
El ciclo está conducido por el periodista Fernando Lavecchia y tiene la particularidad de que cada año es presentado desde el campo de juego de un estadio diferente.
Es habitual que antes, durante y después de su emisión, “El Programa de Lavecchia” sea tendencia en las redes sociales.
Cuándo y a qué hora se estrena este año “El Programa de Lavecchia”
El especial de TyC Sports será este miércoles 24 de diciembre, y de mantenerse el horario de todos los años, se lanzará a las 19 horas, por la pantalla de TyC Sports, en una edición que durará una hora y recopilará los mejores momentos de un año plagado de competencias en el país como la Liga Profesional de Fútbol y la Copa Argentina.
El programa especial de Fernando Lavecchia se puede ver en vivo por la señal de cable TyC Sports. Además, se puede seguir por dispositivos móviles o computadores a través de las aplicaciones Flow, Directv Go y Telecentro Play.
Además, durante todo el jueves 25 desde bien temprano, se repasarán todas las ediciones el programa, desde su comienzo en 1994.
