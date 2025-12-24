Atención futboleros, se viene "El Programa de Lavecchia": a qué hora lo pasan en Navidad

El clásico y esperado resumen de fin de año llega para acompañar a las familias argentinas al momento de las Fiestas.

Como cada semana de fin de año, la atención de los futboleros está puesta en “El Programa de Lavecchia” . Ya es un verdadero clásico de estas épocas para los televidentes y, a días de la llegada del 2026, no podía faltar este ciclo que se convirtió en todo un ícono para Navidad y Año Nuevo.

En medio de una expectativa máxima, el conductor Fernando Lavecchia y su producción estuvieron preparando el programa que se estrena siempre en la previa de Nochebuena a través de TyC Sports.

En la pantalla del canal TyC Sports , cada fin de año presentan una suerte de anuario llamado “ Los Especiales de TyC Sports ”, los clásicos programas que reviven lo mejor del año deportivo nacional e internacional.

¡Llega El programa de Lavecchia! No te pierdas el clásico especial con lo mejor del 2025 y la maratón 1994-2025 para disfrutar las fiestas en TyC Sports. pic.twitter.com/zBqc1wKHFR

El ciclo está conducido por el periodista Fernando Lavecchia y tiene la particularidad de que cada año es presentado desde el campo de juego de un estadio diferente.

Es habitual que antes, durante y después de su emisión, “El Programa de Lavecchia” sea tendencia en las redes sociales.

Cuándo y a qué hora se estrena este año “El Programa de Lavecchia”

El especial de TyC Sports será este miércoles 24 de diciembre, y de mantenerse el horario de todos los años, se lanzará a las 19 horas, por la pantalla de TyC Sports, en una edición que durará una hora y recopilará los mejores momentos de un año plagado de competencias en el país como la Liga Profesional de Fútbol y la Copa Argentina.

El programa especial de Fernando Lavecchia se puede ver en vivo por la señal de cable TyC Sports. Además, se puede seguir por dispositivos móviles o computadores a través de las aplicaciones Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Además, durante todo el jueves 25 desde bien temprano, se repasarán todas las ediciones el programa, desde su comienzo en 1994.