¡Atento Gallardo! Un DT se candidateó para dirigir a River: "Sería el Summun de mi carrera"

A sus 61 años, Ángel Comizzo sigue ligado al fútbol con la misma pasión que lo llevó a brillar en el arco de River durante los años 90 . Actualmente al frente de Atlético Garau, el exarquero no esconde sus sentimientos ni su deseo más íntimo: algún día sentarse en el banco del Monumental como director técnico. Lo dice con emoción, con la nostalgia de quien vivió momentos imborrables y con la ambición intacta: “Yo tengo un sueño que es dirigir River. No sé si lo voy a lograr, pero no tengas duda que estoy luchando por eso”.

El vínculo del Flaco con River excede lo profesional. Es una relación emocional, casi espiritual. En sus palabras, no solo se percibe admiración por la institución, sino un profundo agradecimiento. “River es el mejor club del mundo. Me enseñó a ser ganador, me dio todo profesionalmente”, afirmó sin rodeos.

Para ilustrar la magnitud de lo que representa River en su vida, Comizzo recordó una escena que define su paso por el club: “Una vez llevé a mi cuñado al estadio. Lo paré debajo del arco y le dije: ‘Mirá, yo atajo acá’. Después lo llevé al medio de la cancha y le pedí que se imaginara el estadio lleno. Le dije: ‘Ahora imaginátelo lleno y puteándote’. Me dijo: ‘No podría estar acá’. Y yo tenía que estar todos los domingos ahí. Eso es River”, relató entre risas y con un dejo de nostalgia.

Gallardo 2.jpg Ángel Comizzo quiere ser DT de River

El gran sueño de Ángel Comizzo, ser DT de River

Aunque no visita el club hace años, Comizzo asegura que el presidente Jorge Brito lo invita con frecuencia. Sin embargo, confiesa que todavía no está preparado para volver: “Me cuesta ir. Sé que voy a tener sensaciones encontradas por todo lo que viví. Fue muy fuerte, muy picante todo”, reconoció, dejando en claro que el recuerdo sigue vivo y emocionalmente movilizante.

La intensidad con la que describe su sueño de dirigir a River emociona: “Yo lucho por eso. Eso sería el summum de mi carrera. Si a mí me tocaría dirigir River, yo no sé, lo dirigiría un mes y me voy a mi casa. No dirijo nunca más en mi vida, nunca más. No quiero hacer más nada con el fútbol, porque sería para mí algo... Cerrar ese ciclo en mi vida sería algo, puta, no sé, no sé, daría muchas cosas”.