Ausencia confirmada: el jugador que fue desafectado de la Selección Argentina

Justamente, el delantero aún no se recuperó al ciento por ciento de dicha lesión y, por ello, las dos partes tomaron la decisión de que González no este ante Paraguay y Perú con el fin de poder ponerse a punto. El cuerpo técnico de la Selección argentina pretende que el de la Juventus recupere ritmo competitivo en Italia.

En cuanto a quién será el reemplazante de González, aún no hay nombres ni indicios pero fue el mediocampista del Leicester City de Inglaterra, Facundo Buonanotte, quién lo suplantó la doble fecha pasada sin sumar minutos en ninguno de los partidos.

Lionel Scaloni habló sobre su presente en la Selección Argentina

El entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, reveló que estuvo muy cerca de dejar su puesto como director técnico ya que "estaba sin energías" pero que el grupo lo acompañó a tomar la decisión de seguir al mando del equipo nacional.

"Estuve cerca de irme, no estaba bien. Yo dije lo que sentía, que me tome el tiempo, me dieron su parecer, y era parecido a lo que pensaba. Yo al tiempo dije que todos me iban a acompañar, decidimos seguir y renové las energías que había perdido", expresó Scaloni en una entrevista para Neura.

El DT nacido en Pujato también recordó que sufrió mucho los meses posteriores a ser campeón del mundo: "A los seis meses de haber ganado el Mundial sentí angustia y miedos que antes no tenía, porque no estaba cómodo, ni al cien por ciento, porque lo logrado genera cierta ansiedad". Y agregó: "Si te parás a pensar, la cabeza te juega una mala pasada. No me levanto todas las mañanas pensando que somos campeones del mundo".

"Nosotros no alcanzamos la gloria, eso es lo que tal vez cueste de entender ya que fuimos campeones del mundo. Pero es solo fútbol, y nada más", afirmó el entrenador. Y agregó: "En este país parece que solo importa ganar pero hay que aceptar la derrotar, eso te ayuda a crecer y entender más cosas del camino que recorriste".

El entrenador sorprendió a todos cuando en una conferencia de prensa en noviembre del año pasado anunció que tenía pensado dejar su cargo como director técnico, a poco menos de un año de haber levantado el título en Qatar 2022: "Quiero un tiempo para pensar porque esta selección necesita un entrenador que tenga todas las energías posibles", afirmó en ese entonces.