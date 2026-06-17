Deportes La Mañana Austria Austria le gana a Jordania en la madrugada por el grupo de Argentina

El grupo de Argentina y Argelia se completa con otras dos selecciones. Austria y Jordania empatan en el Estadio Bahía de San Francisco, en el marco de la fecha 1 del Grupo J por la fase de grupos del Mundial 2026.

El comienzo fue tan intenso como desprolijo, con mucho ida y vuelta. De a poco, la selección europea fue marcando las diferencias futbolísticas que se preveían en la antesala del encuentro. Si bien los dos generaron situaciones, Austria siempre se mostró más sólido colectivamente, tanto en defensa como en ataque.

Así llegó el golazo de Schmid cuando se cumplían los primeros 20 minutos de partido. El mediocampista del Werder Bremen metió un derechazo fantástico que dejó al arquero rival sin siquiera poder tirarse.