Axel Isla, boxeador: "En este deporte no se termina de aprender nunca"

Axel Isla volvió con todo, con una pelea espectacular y un triunfo por puntos que revalidan sus pretensiones de seguir en ascenso. En el Parque Central derrotó el sábado pasado a Ezequiel Labat, en un peleón al que solo le faltó el nocaut del neuquino para redondear su actuación que le permiten reorganizar su carrera tras perder el julio pasado el título argentino de los superligeros. Si bien no descarta volver a tener una chance, hoy está enfocado más que nada “en sumar experiencia” para alguna chance en el exterior.

El Misil ya había enfrentado a Labat en Cutral Co y le había ganado por puntos. Es decir que conocía a nativo de Trelew, pero reconoció esta vez fue una pelea distinta. Y si bien -justamente por haberlo enfrentado- el púgil neuquino que sumó su novena victoria en el campo rentado tenía suficiente confianza para superar el cruce “no esperábamos una pelea fácil la verdad ya que sabemos por haberlo enfrentado el rival que teníamos en frente da pelea hasta el final y ya lo conocíamos”.

Ambos púgiles salieron a busca la pelea de entrada siempre con El Misil llevando la iniciativa pero con la resistencia encomiable del “Guapo” que terminó con el rostro hinchado, pero de pie y que generó el entusiasmo de los presentes. Luego de perder la corona ante el bonaerense Agustín Quintana, Axel necesitaba volver al triunfo para dejar atrás el trago amargo y pensar en lo que viene y el hecho de haberse plantado con autoridad y realizado un buen combate refuerzan el optimismo.

“A partir de ahora vamos a meter unas cuatro o cinco peleas más para engrosar un poco el récord y ganar experiencia, y ya después de eso aceptaríamos las propuestas que nos hicieron del exterior para pelear”, adelantó.

Con esta victoria Axel acumula nueve victorias en el campo rentado con un nocaut y tres derrotas. Feliz por este nuevo triunfo por ahora no piensa en una revancha por el título Argentino aunque –claro-, no lo descarta de presentarse la chance.

IMG-20231112-WA0015.jpg

“Puntualmente hoy no estamos enfocados en recuperar el cinturón sino más que nada sumar experiencia para las peleas del exterior, pero si se nos presenta la oportunidad de pelear el cinturón argentino nuevamente o algún otro cinturón lo aceptaré con mucho gusto y con la seriedad que venimos mostrando hasta ahora”, señaló.

Con una actitud de calma, el púgil neuquino no quiere detenerse en el pasado, sino proyectar lo que viene. “Hoy gracias a mis sponsors y a Dios, puedo enfocarme por completo en el entrenamiento”, contó.

Consciente de que el camino del boxeador es largo, está dispuesto a sumar experiencias nuevas que enriquezcan su carrera.

“Como ya dije antes en este deporte no se termina de aprender nunca. Siento que aún me falta mucho por aprender y siento que la suma de peleas y el rodaje me van a dar la experiencia que se necesita para seguir subiendo de nivel”, concluyó.

IMG-20231112-WA0006.jpg

Por su parte Sofía "La Leona" Mardones, que hacia su debut en el campo rentado no pudo con la Brenda "La Ruda" Lorenzo.