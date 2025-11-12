Básquet: se viene un 3x3 con premio millonario para los ganadores

Las fases previas comenzarán sábado y domingo en la cancha de Bang!, que fue inaugurada recientemente en Neuquén.

El 13 y 14 de diciembre, Neuquén será sede del Super 3x3 Patagónico, un evento que promete encender nuevamente la pasión por el básquet callejero en la región. La organización está a cargo de Bang Basketball, la nueva cancha neuquina que viene impulsando con fuerza deporte amateur, en conjunto con "La Legión", productora de Buenos Aires responsable de la reconocida liga 3x3 Multisuperficie.

Y el Super 3x3 Patagónico será el punto más alto de esa apuesta: un torneo que reunirá a los mejores equipos de la Patagonia y al campeón nacional de la liga Multisuperficie, que llegará especialmente desde Buenos Aires para disputar el título.

Para ganarse un lugar en el evento principal, los equipos locales tendrán dos oportunidades de clasificación: los torneos previos del 16 y 30 de noviembre , donde campeones y subcampeones de cada jornada accederán al cuadro final de diciembre.

basquet bang

El Super 3x3 Patagónico no solo ofrecerá un premio millonario al campeón, sino también reconocimientos al MVP, al mejor cuarteto, al mejor hincha y a las cinco mejores jugadas del torneo, entre otras distinciones.

Y para completar la experiencia, la cantina de Bang Basketball estará abierta durante todo el evento, con pizzas, tostados y bebidas frías para disfrutar del espectáculo en un ambiente deportivo, familiar y lleno de energía.

Desde su reciente apertura, Bang Basketball se propuso llevar el básquet a otro nivel en la ciudad, generando espacios de competencia, comunidad y espectáculo.

Con ritmo, competencia y una propuesta integral, el Super 3x3 Patagónico se perfila como uno de los eventos del año para la disciplina en la provincia.

El premio final es de dos millones de pesos por equipo, un premio más que interesante que busca motivar a los mejores jugadores de basquet de la región, ya sea a nivel amateur como profesional.