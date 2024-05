Blanqueó: Adam Bareiro contó cómo siente al saber que Boca y River quieren comprarlo

"Personalmente estoy cien por ciento enfocado en San Lorenzo. La verdad que esta institución me dio mucho, siempre voy a estar muy agradecido por eso. Si hoy en día estoy en boca de otros clubes es porque esta institución me abrió las puertas para mostrar mi mejor versión", añadió el delantero paraguayo.

Qué dijo Adam Bareiro sobre el interés de Boca y River

A pesar de los rumores, Bareiro aclaró que no ha habido ningún contacto directo con él respecto a una negociación. "Conmigo no habló nadie puntualmente. No tuve contacto con nadie. No sé si al club llegó algo o no, Ortigoza dijo que no. El día de mañana, si llega una oferta, el club lo va a analizar. Yo también. Voy a resolverlo de la mejor manera para mi futuro y para mi familia, obviamente", concluyó.

Los rumores sobre el interés de Boca y River en Bareiro han sido respaldados por declaraciones de periodistas deportivos, pero hasta ahora, según Néstor Ortigoza y Germán García Grova, no hay ofertas concretas de estos clubes. Tato Aguilera, del lado de Boca, confirmó que lo único que hay es un viejo elogio de Juan Román Riquelme en una conversación futbolística. “No hay absolutamente nada de ninguno de los dos clubes”, aseguró Nestor Ortigoza.

El Perrito Barrios levantó polémica luego de la victoria de San Lorenzo en la Copa Libertadores

Nahuel el Perrito Barrios fue uno de los protagonistas de la noche copera de la Libertadores del jueves, no solo por su desempeño en el campo durante 65 minutos, sino también por sus declaraciones post-partido. El mediocampista destacó la importancia del triunfo diciendo: "Necesitábamos esta victoria. La estábamos buscando hace mucho y no se nos daba. Hoy por suerte se nos pudo dar y le dimos una alegría a la gente. Pudimos sumar de a tres y estamos muy felices".

Sin embargo, fue la reflexión de Barrios sobre los cambios en el equipo lo que capturó la atención de muchos. Al ser consultado sobre las diferencias desde la última derrota ante Liverpool en Uruguay, Barrios fue enfático: "Cambiamos la mentalidad, que estamos en un club grande, que hay que hacer respetar la camiseta de San Lorenzo como se debe y hoy lo demostramos". Esta declaración no solo sugiere un cambio táctico bajo la gestión de Romagnoli, sino también un ajuste en la actitud y enfoque del equipo.