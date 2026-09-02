Boca empata con Vélez por la Copa Argentina

El Xeneize disputa un mano a mano clave para avanzar a los cuartos de final del certamen, donde espera Racing.

Boca se enfrentará este miércoles con Vélez , en un durísimo encuentro que definirá al último clasificado a los cuartos de final de la Copa Argentina .

El encuentro, que está programado para las 21:15, se llevará a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y se podrá ver a través de TyC Sports. El árbitro designado fue Sebastián Zunino.

Boca y Vélez arrancaron el cruce de octavos de final de la Copa Argentina con un trámite cerrado en el Mario Alberto Kempes. En los primeros minutos, los dos equipos pelearon la pelota en la mitad de la cancha, sin lograr imponerse con claridad ni generar situaciones de riesgo sobre los arcos.

A los 10 minutos, el partido tuvo una pausa especial. El árbitro detuvo el juego para que jugadores e hinchas brindaran un aplauso en homenaje a Lionel Messi, quien el lunes había anunciado su retiro de la Selección Argentina. Después del reconocimiento, el encuentro retomó el ritmo trabado del inicio.

Boca cerró mejor el primer tiempo y tuvo las chances más claras para romper el cero. Después de un inicio trabado y del tiro libre de Lanzini que pasó cerca del palo, el Xeneize empezó a encontrar espacios con Paredes, Velasco y Villa, y obligó a Marchiori a aparecer en momentos clave.

El arquero de Vélez sostuvo el empate con dos intervenciones importantes: primero ante Belmonte, que definió cayéndose dentro del área, y después con un manotazo salvador tras un cabezazo del propio mediocampista. Sobre el final, Boca volvió a tener una clarísima: Velasco filtró para Blanco, que eligió tocar al medio en lugar de definir, pero Belmonte llegó incómodo y falló frente al arco. El 0-0 dejó una sensación clara: el Fortín tuvo algunos avisos, pero las más peligrosas fueron del equipo de Arruabarrena.

Boca volvió a salir mejor en el segundo tiempo y tuvo una chance clara apenas iniciado el complemento. Villa capturó un centro pasado y remató dentro del área, pero la pelota dio en Merentiel y la jugada se ensució. En la continuidad, Velasco intentó definir, aunque la defensa de Vélez llegó justo para bloquear.

A los 5 minutos, el Xeneize llegó al gol, pero la acción fue anulada correctamente por posición adelantada. Paredes lanzó para Merentiel, Ascacibar llegó a cortar y ese desvío dejó adelantado al uruguayo, que luego asistió a Velasco para la definición. Más tarde, Arruabarrena movió el banco con el ingreso de Enner Valencia por Merentiel, mientras Boca siguió encontrando en Paredes su mejor pase.

La más clara llegó a los 21 minutos, otra vez con una gran habilitación del volante campeón del mundo. Paredes filtró una pelota precisa para Velasco, que apareció por la derecha y sacó un remate cruzado que pasó rozando el palo. Vélez resistió, pero el desarrollo volvió a mostrar al equipo de Arruabarrena más cerca del 1-0.

Las formaciones de Boca y Vélez

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone, Matías Pellegrini; Manuel Lanzini, Alex Verón y Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.