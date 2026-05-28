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Boca pierde ante Universidad Católica y por ahora, queda eliminado de la Copa Libertadores

El Xeneize juega la última fecha del grupo, en la que debe ganar si o si para avanzar en el certamen continental.

Boca se juega la clasificación en la Copa Libertadores.

Boca se juega la clasificación en la Copa Libertadores.

Boca enfrenta a Universidad Católica en La Bombonera por la sexta fecha del grupo D de la Copa Libertadores y deberá ganar para clasificar a la siguiente instancia. Con cualquier otro resultado que no sea la victoria, el Xeneize será relegado a jugar la Copa Sudamericana.

Los dirigidos por Claudio Úbeda llegan con varias bajas sensibles, como la del Ruso Ascacibar y Ayrton Costa por suspensión y la de Adam Bareiro por lesión. Además, Miguel Ángel Merentiel no será titular por una leve distensión que sufrió en la semana.

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Así fue el primer tiempo entre Boca y Universidad Católica

Boca tuvo la primera aproximación de peligro a los siete minutos, cuando Aranda y Blanco hicieron una gran jugada por izquierda y tras un centro, Zeballos descargó de zurda a pocos centímetros del palo izquierdo.

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A los 13 minutos, se dio otra polémica en contra de Boca como había pasado ante Cruzeiro: Zeballos descargó y fue a buscar al área, cuando fue derribado en el área con un agarrón por el hombro. El árbitro Roldan no cobró nada ni dio tiempo al VAR para chequear la jugada.

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A los 33 minutos, una excelente contra del equipo visitante le dio la ventaja: Montes recibió en el borde del área luego de una rápida transición que salió de una pelota parada de Boca y remató abierto al palo izquierdo de Brey, que nada pudo hacer para evitar el 1-0.

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Los datos del partido entre Boca y Universidad Católica

  • Copa Libertadores
  • Grupo D
  • Boca (Arg) - Universidad Católica (Chi)
  • Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)
  • Árbitro: Wilmar Roldán (Col)
  • VAR: David Rodríguez (Col)

Boca: Leandro Brey; Malcom Braida; Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Ander Herrera; Tomás Aranda; Milton Giménez y Exequiel Zeballos. DT: Claudio Úbeda.

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Universidad Católica: Vicente Bernedo; Sebastián Arancibia, Juan Ignacio Díaz, Branco Ampuero, Eugenio Mena; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui; Jimmy Martínez, Cristian Cuevas, Fernando Zampedri y Clemente Montes. DT: Daniel Garnero.

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