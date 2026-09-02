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Boca se enfrenta a Vélez por la Copa Argentina

El Xeneize disputa un mano a mano clave para avanzar a los cuartos de final del certamen, donde espera Racing.

Boca busca la clasificación.

Boca busca la clasificación.

Boca se enfrentará este miércoles con Vélez, en un durísimo encuentro que definirá al último clasificado a los cuartos de final de la Copa Argentina.

El encuentro, que está programado para las 21:15, se llevará a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y se podrá ver a través de TyC Sports. El árbitro designado fue Sebastián Zunino.

Las formaciones de Boca y Vélez

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone, Matías Pellegrini; Manuel Lanzini, Alex Verón y Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

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