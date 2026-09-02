Boca se enfrenta a Vélez por la Copa Argentina

El Xeneize disputa un mano a mano clave para avanzar a los cuartos de final del certamen, donde espera Racing.
Boca se enfrentará este miércoles con Vélez, en un durísimo encuentro que definirá al último clasificado a los cuartos de final de la Copa Argentina.
El encuentro, que está programado para las 21:15, se llevará a cabo en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba y se podrá ver a través de TyC Sports. El árbitro designado fue Sebastián Zunino.
Las formaciones de Boca y Vélez
Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Tomás Belmonte; Alan Velasco, Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Lucas Robertone, Matías Pellegrini; Manuel Lanzini, Alex Verón y Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.
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