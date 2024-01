Bombazo en Portugal: revelan cuándo Di María volvería a jugar en Central

Finalmente, las partes implicadas no llegaron a un acuerdo debido al deseo personal de Di María de regresar al Canalla. "Escuchamos a su representante decir que si regresa a Sudamérica, será en Rosario Central. Con nosotros no hay nada, no creemos falsas expectativas. Me sorprendería ver a este jugador en Brasil", sentenció Brum.

Él aún no tomó ninguna decisión final, según le comentaron a Olé desde el entorno de Angelito. El zurdo quiere ver cómo se va sintiendo y más adelante tomará la determinación de qué hará después de la Copa América 2024, que será su capítulo final en la Selección Argentina.

En caso de fichar por Rosario Central inmediatamente después de acabar su contrato con el Benfica, (termina en junio de 2024), el Fideo podría disputar la Copa Libertadores. Para eso, el Canalla debería superar la fase de grupos e inscribir al futbolista para los octavos de final, los cuales se disputarán en agosto. Por ahora, eso es solo un deseo canalla, ya que aun no hay hablado oficialmente.