Bombazo: Tim Payne habría acordado su llegada a un grande de Sudamérica

Luego de su debut en la Copa del Mundo, los rumores sostienen que llegaría a un club sudamericano que disputa Copa Sudamericana.

Tim Payne se volvió una figura de la Copa del Mundo 2026 , no por su carrera deportiva o su nivel deportivo, sino que la viralización del jugador que debutó este lunes por la noche con un empate 2-2 de la Selección de Nueva Zelanda ante Irán le dio una trascendencia que lo puso en consideración de distintos clubes importantes a nivel mundial.

Luego de su participación en la cita ecuménica, se conoció que el jugador habría cerrado un acuerdo con un club gigante de Sudamérica.

Según comenzó a circular en las redes sociales, el lateral derecho del elenco neozelandés podría desembarcar en territorio sudamericano para sumarse a un club gigante que disputa la Copa Sudamericana: Olimpia de Paraguay , el posible nuevo destino del jugador que suma cerca de seis millones de seguidores en las redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elClubOlimpia/status/2066675208556077218&partner=&hide_thread=false — Club Olimpia (@elClubOlimpia) June 16, 2026

Los rumores se potenciaron cuando el Decano realizó un particular posteo en su cuenta de X (ex Twitter), donde publicó el emoji de un brazo haciendo fuerza, al lado de una bandera de Nueva Zelanda. Esto ocurrió en medio de los rumores que confirmaron distintos medios de comunicación, sin embargo el jugador no dio precisiones pero si dejó la puerta abierta al fútbol sudamericano.

Tim Payne debutó en el Mundial 2026 e hizo estallar las redes: de las patadas a los memes

La vida de Tim Payne cambió por completo desde que se viralizó por la iniciativa del influencer argentino Elscarso. A punto tal que se transformó en uno de los principales atractivos del Mundial 2026. Este lunes, el lateral derecho fue titular en el empate de Nueva Zelanda ante Irán, por la primera fecha del grupo G.

El defensor fue acompañado a la distancia por miles de fanáticos en todo el mundo, fundamentalmente en Argentina, donde es furor. De hecho, se transformó en tendencia rápidamente y con sus intervenciones generó varias menciones y hasta memes.

Es que Payne dejó en claro que es un defensor rústico, mucho más vinculado a destruir juego que a generarlo y con notables carencias técnicas. No por algo Elscarso lo buscó para viralizarlo, cuando no era conocido por nadie en el gran público futbolero.

Las jugadas de Tim Payne y sus repercusiones

El primer error del defensor fue en el comienzo del partido, sobre el sector derecho de la cancha. El balón fue hacia la posición de Tim, pero falló en cómo poner el pie y el esférico le pasó por debajo del botín, directo al lateral.

Apenas un poco más tarde, cuando su equipo ya ganaba 1 a 0, una pérdida de balón suya derivó en una jugada estuvo a punto de terminar en penal en contra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/paseclave__/status/2066695341747921239&partner=&hide_thread=false "Ni el Chelo Weigandt".



Usuarios de Twitter se burlaron del nivel de Tim Payne, el jugador menos conocido del Mundial.pic.twitter.com/qN798wMGaN — PaseClave (@paseclave__) June 16, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2066696288549085637&partner=&hide_thread=false INSÓLITA JUGADA DE NUEVA ZELANDA



Primero falló Tim Payne, el arquero Crocombe casi se hace un penal y luego regaló la pelota que terminó en un remate desviado de Irán.#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/2gPVEJ7iIJ — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

Después, en el complemento, metió una patada que no fue considerada amarilla por el árbitro, que debió haberlo amonestado por la violencia de la infracción. Una vez más, Payne demostró su rusticidad para marcar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2066710150753276390&partner=&hide_thread=false RASPA TIM PAYNE



Irán salía a la contra, pero el 2 de Nueva Zelanda cortó con esta patada en el campo rival.#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/RRi1lV9Pra — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

Sin embargo, también tuvo algunos buenos cruces, como un quite parcial en un contragolpe de Irán.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DSports/status/2066706962411098267&partner=&hide_thread=false NO PAYNE NO GAIN



Tremendo cruce de Tim Payne para robarle la pelota a Taremi en el partido entre Nueva Zelanda e Irán.#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/jxmHHBQ27F — DSPORTS (@DSports) June 16, 2026

Repercusiones en las redes

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rico_TBW/status/2066705552994885697&partner=&hide_thread=false No me puede dar tanta risa q acentúen tanto el nombre TIM PAYNE pic.twitter.com/0auhYRX63y — Rico (@Rico_TBW) June 16, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GxlDeManutinho/status/2066691020591649113&partner=&hide_thread=false "No puedes gritar un gol que no sea de tu selección"



Mi reacción mas tranquila cuando Tim Payne meta el gol mas horrible del mundialpic.twitter.com/7BWXJddPQh — Manutinho (@GxlDeManutinho) June 16, 2026

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pilludinho/status/2066689671971639498&partner=&hide_thread=false Tim Payne es el peor jugador que vi en mi vida — Feli (@pilludinho) June 16, 2026