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Bombazo: Tim Payne habría acordado su llegada a un grande de Sudamérica

Luego de su debut en la Copa del Mundo, los rumores sostienen que llegaría a un club sudamericano que disputa Copa Sudamericana.

Bombazo: Tim Payne habría acordado su llegada a un grande de Sudamérica

Tim Payne se volvió una figura de la Copa del Mundo 2026, no por su carrera deportiva o su nivel deportivo, sino que la viralización del jugador que debutó este lunes por la noche con un empate 2-2 de la Selección de Nueva Zelanda ante Irán le dio una trascendencia que lo puso en consideración de distintos clubes importantes a nivel mundial.

Luego de su participación en la cita ecuménica, se conoció que el jugador habría cerrado un acuerdo con un club gigante de Sudamérica.

Tim Payne, ¿con nuevo club?

Según comenzó a circular en las redes sociales, el lateral derecho del elenco neozelandés podría desembarcar en territorio sudamericano para sumarse a un club gigante que disputa la Copa Sudamericana: Olimpia de Paraguay, el posible nuevo destino del jugador que suma cerca de seis millones de seguidores en las redes sociales.

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Los rumores se potenciaron cuando el Decano realizó un particular posteo en su cuenta de X (ex Twitter), donde publicó el emoji de un brazo haciendo fuerza, al lado de una bandera de Nueva Zelanda. Esto ocurrió en medio de los rumores que confirmaron distintos medios de comunicación, sin embargo el jugador no dio precisiones pero si dejó la puerta abierta al fútbol sudamericano.

Tim Payne debutó en el Mundial 2026 e hizo estallar las redes: de las patadas a los memes

La vida de Tim Payne cambió por completo desde que se viralizó por la iniciativa del influencer argentino Elscarso. A punto tal que se transformó en uno de los principales atractivos del Mundial 2026. Este lunes, el lateral derecho fue titular en el empate de Nueva Zelanda ante Irán, por la primera fecha del grupo G.

El defensor fue acompañado a la distancia por miles de fanáticos en todo el mundo, fundamentalmente en Argentina, donde es furor. De hecho, se transformó en tendencia rápidamente y con sus intervenciones generó varias menciones y hasta memes.

Es que Payne dejó en claro que es un defensor rústico, mucho más vinculado a destruir juego que a generarlo y con notables carencias técnicas. No por algo Elscarso lo buscó para viralizarlo, cuando no era conocido por nadie en el gran público futbolero.

Las jugadas de Tim Payne y sus repercusiones

El primer error del defensor fue en el comienzo del partido, sobre el sector derecho de la cancha. El balón fue hacia la posición de Tim, pero falló en cómo poner el pie y el esférico le pasó por debajo del botín, directo al lateral.

Apenas un poco más tarde, cuando su equipo ya ganaba 1 a 0, una pérdida de balón suya derivó en una jugada estuvo a punto de terminar en penal en contra.

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Después, en el complemento, metió una patada que no fue considerada amarilla por el árbitro, que debió haberlo amonestado por la violencia de la infracción. Una vez más, Payne demostró su rusticidad para marcar.

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Sin embargo, también tuvo algunos buenos cruces, como un quite parcial en un contragolpe de Irán.

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Repercusiones en las redes

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