Borja habló de su futuro en River y fue contundente

River se despidió de su pretemporada este sábado jugando su último encuentro de preparación de cara al torneo de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol que inicia a fines de enero, y se llevó una victoria por 1-0 ante Pachuca, en un partido que no le fue para nada fácil -principalmente en la primera etapa- a los dirigidos por Martín Demichelis . Uno de los motivos que lo explica es que el arquero campeón del mundo Franco Armani fue una de las figuras por su solidez bajo los tres palos, conteniendo situaciones complejas producto de una defensa que otorga garantías de seguridad.

Luego de la última prueba del Millonario de cara al torneo oficial, el delantero Borja habló de su futuro en la institución y despejó dudas sobre su continuidad: "Yo siempre tengo fe de que me va a ir bien, no solamente a mí, sino en lo colectivo. Esperemos ganar siempre, yo vine a hacer historia ", comenzó relatando.

Y luego afirmó que no se sumará al éxodo de futbolistas: "Creo que sí me voy a quedar. Aprovecho para darle las gracias a toda la hinchada que me trata muy bien a mí y a mi familia. Ese respaldo espero ratificarlo dentro de la cancha. Ojalá sea mi año".

Borja tendrá en sus manos la posibilidad de consolidarse como el delantero titular ante la salida del venezolano Salomón Rondón -ayer se lució en el encuentro jugando para Pachuca- y la partida de Matías Suárez a Belgrano de Córdoba. En ese contexto, el presidente del elenco de Núñez Jorge Brito destacó la importancia del futbolista colombiano en el plantel: “Borja es un jugador con características únicas y es importante poder mantener a alguien de su jerarquía”.

Lo cierto es que probablemente River tenga que salir al mercado para recuperar las líneas de su equipo teniendo en cuenta que se fueron siete jugadores del plantel y todavía no se sumaron refuerzos en 2024. Al menos, hay saldo positivo en el mediocampo: Matías Kranevitter mostró un nivel interesante, después de las lesiones que atravesó en el último tiempo.