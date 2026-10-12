Cambio en las transmisiones: una empresa adquirió la cuestionada plataforma "Básquet Pass"

El streaming de la disciplina a nivel nacional podría ver modificada su forma a partir de este anuncio. Los detalles.

El negocio de las transmisiones del básquet argentino tendrá un cambio importante. DAZN, una de las principales plataformas internacionales de streaming deportivo, adquirió BASKET.TV , el servicio que hasta la temporada pasada funcionaba bajo el nombre de Básquet Pass . La operación, anunciada este lunes 12 de octubre, busca ampliar la presencia de la compañía en América Latina y sumar contenido a su catálogo global.

La noticia genera expectativas en un ambiente que viene acumulando cuestionamientos sobre el funcionamiento del servicio. Durante las últimas temporadas, Básquet Pass recibió críticas de espectadores y de distintos sectores vinculados con las transmisiones, tanto por las dificultades técnicas para seguir los partidos como por las condiciones en las que trabajan los equipos encargados de producirlos.

Los cortes durante los encuentros, las dificultades para acceder al contenido y la calidad irregular de algunas emisiones fueron parte de los reclamos de los usuarios. Las valoraciones públicas de la aplicación también reflejan ese descontento: en la tienda de Apple, el servicio registra una calificación baja y reúne comentarios que apuntan a interrupciones frecuentes y problemas para reproducir los partidos.

Una plataforma bajo la lupa

Las críticas no se limitan a quienes pagan una suscripción para ver los encuentros. Los equipos de transmisión de diferentes puntos del país también vienen manifestando su malestar por las condiciones de trabajo, los pagos que reciben y determinadas decisiones operativas que consideran difíciles de explicar.

En Neuquén y Río Negro, donde el básquet tiene una presencia en las competencias nacionales y regionales, los profesionales que producen las transmisiones también conviven con esas dificultades. Para quienes trabajan detrás de cámara, la tarea implica cubrir los partidos, resolver cuestiones técnicas y garantizar que el espectáculo llegue a los hogares, incluso cuando las condiciones de producción no son las ideales.

A ese escenario se suman cuestionamientos por los honorarios que reciben los trabajadores locales, considerados insuficientes por distintos protagonistas del sector, y por criterios de funcionamiento que alimentaron el malestar entre quienes sostienen las emisiones desde cada estadio.

El cambio de propiedad abre interrogantes sobre el futuro de esa estructura. La llegada de una empresa internacional puede representar una oportunidad para mejorar la tecnología, la estabilidad de las transmisiones y la organización del servicio, aunque la adquisición, por sí sola, no garantiza que esos problemas se resuelvan.

Qué busca DAZN con la operación

La compañía pretende fortalecer su posición en el mercado latinoamericano y ampliar su oferta de básquet. Según la información difundida sobre la adquisición, BASKET.TV transmite alrededor de 4.900 partidos por temporada, con la participación de más de 300 equipos en Argentina y otros países de la región.

Por el momento, la operación representa principalmente una expansión de su catálogo y de su presencia regional. El desafío será trasladar esa capacidad comercial a una mejora concreta del producto que reciben los espectadores y de las condiciones en las que trabajan los profesionales.

El interrogante es si el cambio de manos marcará también un cambio real en la calidad del servicio. Para los hinchas, la expectativa pasa por poder ver los partidos sin interrupciones. Para los equipos de transmisión, el reclamo incluye mejores condiciones laborales y una relación más clara con quienes administran la plataforma.

Después de años de críticas, la adquisición de Básquet Pass por parte de DAZN abre una nueva etapa. Ahora, la expectativa del ambiente del básquet argentino estará puesta en comprobar si la transformación empresarial se traduce en soluciones para los problemas que acompañaron al servicio durante las últimas temporadas.