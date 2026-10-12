Pre Federal de básquet: se escapan los de arriba y hubo un batacazo

La novena fecha de la zona Campeonato tuvo partidos atractivos y todas victorias visitantes.

La novena fecha del PreFederal de básquet dejó una particularidad: los cuatro equipos visitantes se llevaron la victoria en la zona Campeonato. En una jornada con finales ajustados y resultados importantes para la tabla, Deportivo Roca y Pérfora ratificaron su condición de líderes y se mantienen en lo más alto, con 16 puntos y un récord de siete triunfos y dos derrotas.

En La Caldera se vivió uno de los partidos más atractivos de la fecha. Pérfora arrancó con mucha intensidad y sacó una diferencia importante en el primer cuarto, que terminó 27-10. Sin embargo, Independiente reaccionó, emparejó el desarrollo y llegó a los últimos minutos con posibilidades concretas de quedarse con el triunfo.

El Rojo logró revertir la historia y llegó a tener una ventaja de 74-67 en el tramo final. Pero el equipo de Plaza Huincul no se rindió, ajustó su defensa y encontró respuestas ofensivas para dar vuelta el resultado.

Fue clave Julián Ruiz con varias intervenciones de extrema calidad en los momentos calientes.

La definición llegó a cinco segundos del cierre, cuando Lucas Mohnen anotó el doble decisivo para sellar el 77-75.

Mohnen fue la principal figura del ganador con 23 puntos. También sobresalieron Nahuel Vicentín, con 13 unidades y 10 rebotes, y Julián Ruiz, quien aportó 12 puntos y 10 asistencias.

En Independiente, Carlos Paredes completó una actuación destacada con 19 puntos, ocho rebotes y cinco asistencias, mientras que Enzo Nieva también terminó con 19 tantos. El esfuerzo del conjunto neuquino no alcanzó para evitar una derrota ajustada en casa.

Deportivo Roca fue sólido en Plaza Huincul

El otro puntero, Deportivo Roca, tuvo una actuación convincente frente a Petrolero Argentino. En La Cueva, el Naranja dominó los cuatro parciales y construyó una victoria sin sobresaltos por 75-62.

Los parciales reflejaron el control visitante: 21-17, 18-16, 14-12 y 22-17. Con orden y efectividad, el Depo consiguió su séptimo triunfo en nueve presentaciones y conservó su lugar en la cima.

Martín Fagotti, con 17 puntos, fue el máximo anotador del equipo roquense. Matías Alluchón volvió a destacarse con un doble-doble de 16 tantos y 10 rebotes, mientras que Lucas Villanueva sumó 11 unidades. En Petrolero, Marco Roumec fue el goleador del encuentro con 19 puntos.

Pacífico y Regina también festejaron afuera

Pacífico completó un fin de semana ideal al vencer a Club Plottier por 90-86 en El Histórico. El Decano encontró en su efectividad desde el perímetro una de las claves para llevarse un partido parejo, en el que convirtió 10 de sus 19 intentos de tres puntos.

Augusto Duarte lideró al ganador con 26 tantos, seguido por Exequiel Sánchez, con 20, y Franco Chiabotto, con 15. En el local, Benjamín Loncón fue el máximo anotador del partido con 27 puntos.

La otra sorpresa llegó en El Templo, donde Atlético Regina derrotó a Centro Español por 66-59. El Albo se impuso con una actuación colectiva destacada y dejó al Torito sin victorias en los dos compromisos de la doble fecha.

Elías Iñiguez aportó 22 puntos y 10 rebotes para Regina, mientras que Marcos Revello terminó con 13 tantos y 10 rebotes, y Martín Chervo sumó 11 unidades y 11 rebotes. En el conjunto local, Emilio Santana anotó 18 puntos y Quimey Acosta agregó 15.

Así quedó la tabla

Tras nueve fechas, Pérfora y Deportivo Roca comparten el liderazgo con 16 puntos, seguidos por Pacífico y Centro Español, que acumulan 14 unidades. Atlético Regina suma 13, mientras que Independiente y Petrolero tienen 12. Club Plottier cierra la clasificación con 11 puntos.

Con la fase regular en marcha, la pelea por los primeros puestos sigue abierta. El Verde y el Naranja lograron sostenerse arriba, aunque la reacción de Pacífico y el triunfo de Regina le agregaron nuevos condimentos a un torneo que promete una definición competitiva.