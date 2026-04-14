⁠Candidato al Premio Puskás: el tremendo golazo de rabona y de afuera del área que dio la vuelta al mundo

Un golazo de rabona en la primera división del fútbol marroquí recorrió el mundo y es candidato ganar el galardón. El video del tanto.

Los premios Puskás ya toman nota sobre un golazo que tuvo lugar en el duelo que protagonizó el Maghreb Fez y el Wydad Casablanca, posicionándolo como uno de los candidatos a quedarse con el galardón que distingue el mejor tanto del año. Driss El Jabali es el nombre de un jugador que probablemente haya hecho uno de los mejores goles de esta temporada en el fútbol mundial.

La hinchada quedó boquiabierta al ver la definición que tuvo el jugador para poner en ventaja a su equipo y darle definitivamente el tanto con el que se llevó la victoria y alcanzó la cima de la liga de Marruecos. Corrían los 80 minutos cuando el Maghreb Fez atacó el área rival para buscar el tanto necesario para sumar tres puntos con El Jabali como protagonista.

El jugador recibió a metros del área rival, se acomodó para la zurda pero analizando que podría sacar un remate débil terminó inclinando el cuerpo para darle de rabona intentando hacer un golazo. Su confianza dio frutos y el balón se metió en el segundo palo generando la sorpresa de los fanáticos.

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Con esta victoria el Maghreb Fez alcanzó los 31 puntos y lidera la tabla de la categoría con una sumatoria de puntos producto de ocho victorias y siete empates, sin derrotas.

Insólito: quiso rechazar un penal atajado, le terminó pegando al rival en la cara y se hizo un gol en contra

Probablemente, el gol que hizo Olimpia ante Rubio Ñu por la primera división del fútbol de Paraguay quede entre los recordados de la temporada por ser uno de los blooper del año en el fútbol. Una jugada inexplicable tras un disparo desde el punto penal recorrió el mundo.

El partido estaba 1-0 para el decano paraguayo cuando a los 55 minutos tenía en sus pies la posibilidad de estirar la ventaja desde el punto de penal. Fue Sebastián Ferreira quien terminó lanzando el disparo con sabor agridulce, y con un desenlace inesperado.

El jugador optó por lanzar el balón con potencia, pero el arquero rival contuvo el remate cruzado dando un rebote que, fortuitamente, cayó en los pies de un compañero para que rechace y saque definitivamente el peligro. Sin embargo ocurrió todo lo contrario: cuando intentó rechazar terminó dándole un pelotazo al delantero que ejecutó el penal y el balón terminó ingresando de manera insólita para que inesperadamente se concrete la ventaja.

Blooper del año gol paraguay

Finalmente el encuentro finalizó 2-0 a favor del decano que es líder del torneo al paso de 16 jornadas del certamen, con 39 puntos cosechados por 12 victorias, tres empates. Tan solo sumó una derrota hasta el momento. Esta sumatoria de puntos lo colocan seis puntos por encima de Cerro Porteño (33 unidades) a falta de seis fechas para que termine el torneo.