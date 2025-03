Cipolletti, al borde de la inhibición a días del debut en el Federal A

“Hoy a las 8 de la mañana, me comenta el presidente que lo llamaron de Agremiados, el abogado, para decirle que tenemos que cancelar los meses de octubre, noviembre y diciembre, de tres jugadores, algo que me parece ilógico”, dijo Marcelo Bastías, referente del fútbol profesional del club, a LMNeuquén.

El Albinegro incorporó 18 jugadores en el último mercado de pases y en caso de prosperar el reclamo, no podría contar con ninguno hasta que se resuelva la situación. “Eso significa que, por estos tres casos de Lucas Arguello, Juan Amieva y Leandro Wagner, no podríamos habilitar a los jugadores para el arranque del torneo. Se contrató a varios jugadores, porque del año pasado, del plantel que terminó del federal, el único que quedó fue Crespo más los juveniles del club”, afirmó.

Qué dice el club, caso por caso

Lo primero que es pertinente señalar es que se trata del mismo club, pero con dirigencias distintas. Cipo tuvo elecciones a fines del año pasado y la gestión del plantel profesional cambió, volviendo a manos de Bastías luego de un 2024 muy complejo.

El principal reclamo de los jugadores que fueron parte de la campaña 2024, es que se salde una deuda de la última parte del año, luego de la eliminación ante Sol de América a principios de octubre.

El fútbol de ascenso tiene la particularidad de que los contratos del Federal A se firman hasta diciembre, pero muchos jugadores no siguen en competencia después de octubre, ya sea porque cambian de club, se dedican a otra actividad o se toman algunas semanas libres.

En el caso de Argüello, el jugador se retiró del fútbol sorpresivamente en el medio del cruce de playoffs. “Se lo dimos a los abogados del club, para ver si lo pueden resolver. El jugador Lucas Arguello el último día que estuvo acá fue el 30 de septiembre y después hizo abandono de trabajo, porque se retiró y no jugó más”, expresó Bastías.

arguello.jpg

El volante jugó la ida de aquella llave y luego les anunció a los dirigentes de aquel momento que no seguiría en la institución. Si bien fue una decisión de Argüello, las dificultades económicas que se vivieron en el segundo semestre generaron un desgaste innegable.

“El otro caso es de Amieva, que reclama parte del mes de noviembre, cuando en noviembre estaba en Costa Brava, por lo que tengo entendido. Y después el otro es el jugador Wagner, que reclama los meses de noviembre y diciembre. Eso puede ser real, pero también reclama una prima firmada, del mes de enero”, describió el dirigente.

mancini bastias afa.jpg Marcelo Bastías (derecha) encargado del fútbol profesional de Cipolletti.

En las próximas horas, los abogados del club se reunirán para resolver la situación y solucionar los inconvenientes antes del inicio del torneo. "Ojalá que podamos tener una respuesta favorable porque me parece totalmente ilógico los reclamos de estos jugadores a no ser que hayan tenido algún arreglo con la otra dirigencia que los prestó, los liberó o no sé cómo fue la financiación del torneo, del vínculo con el club”, comentó Bastías.

El monto total, entre las tres deudas, rondaría los cuatro millones de pesos en total. “El monto exacto no te lo sé decir, porque si no te lo diría. Arguello reclama octubre, noviembre y diciembre, meses en los que él no estuvo en el club. Amieva reclama el mes de noviembre, el cual él tampoco estuvo en el club. Y Wagner reclama una prima desde el mes de enero del 2024”, insistió el dirigente.

Con respecto a lo sucedido en la temporada anterior, Cipolletti finalizó su participación el primer fin de semana de octubre. Desde allí comenzaron los movimientos del Regional Amateur, torneo que tuvo a Amieva en Costa Brava. Por el lado del Gaucho, decidió permanecer en la ciudad y se marchó en diciembre. “Lo que a nosotros nos sorprende es que estos jugadores no estaban en el club, salvo Wagner, después Arguello y Amieva no estaban en el club, entonces por eso no entiendo. No entiendo cuál es el reclamo y por eso se lo llevamos a los abogados para que ellos puedan ver qué podemos hacer”, agregó.

amieva cipolletti gol.jpg Amieva, el año pasado, festejando el gol de Cipo.

“Los reclamos totalmente ilógicos de Arguello y de Amieva, y el de Wagner por ahí es discutible. Me dijo que tenía algo firmado, yo la verdad en lo personal no lo vi, y acá en el club tampoco encontramos nada de eso, de lo que él tenía firmado. Hicieron los reclamos vía Agremiados, y esperaremos cómo se resuelve, pero ya es algo que nos escapa”, mencionó.

"Estas deudas son del año pasado, obviamente la gestión anterior, y bueno, veremos cómo resuelven los abogados del club, cómo nos pueden defender, en lo personal lo veo ilógico”, asumió.

Los reclamos elevados a la dirigencia ponen en vilo a los nuevos jugadores, ya que no podrían hacer su estreno si no saldan las deudas en los próximos días. “Son cosas que no entiendo en lo personal, por eso se lo derivamos a los abogados, para ver si pueden destrabar, me parecen fuera de lugar. Lo que le dijeron al presidente es que si no se cancela el tema de esos tres jugadores, puede haber una posible inhibición para el inicio del torneo”, sostuvo.

La intención de la dirigencia es llegar a un acuerdo con agremiados a través de los abogados. En el caso de tener que abonar lo reclamado, se buscarán fondos para evitar la inhibición y contar con los refuerzos habilitados.

Según pudo saber LMNeuquén, hay tiempo hasta el jueves 13 para saldar las deudas.