Cipolletti fue superado en Bahía y cayó ante Villa Mitre

Sobre los 13' reaccionó Cipo con una recuperación de Alejo Tabares y el toque para Luis Dezi, quien cedió para Lucas Argüello y su remate fue despejado al córner por Daniel Moyano.

Jara fue la figura de la cancha. Generó desequilibrio de manera constante y cuidó siempre la pelota, tirándose normalmente por el lado de Rodríguez en la zaga.

Villa Mitre es un equipo sólido, que lejos de ser apabullante igual siempre dio la sensación de ser superior.

villa mitre cipo 2.png

Para el complemento, Darío Bonjour sorprendió con el cambio de Alex Díaz por Michelena, que casi no había tocado la pelota en la etapa inicial por el flojo nivel colectivo.

Mientras tanto, Jara siguió siendo el mejor de su equipo y Villa Mitre le pasó cerca al segundo con dos remates de su delantero que se fueron desviados.

Cuando Cipo intentaba ir por el empate con más empuje que fútbol, un penal inobjetable de Alejo Tabares sobre Ricardo Tapia le permitió aumentar la ventaja al local y empezar a liquidar el pleito. Enzo González lo cambió por gol a los 16' con un remate de derecha, cruzado y abajo que dejó sin chances a Crespo.

bonjour en cancha de villa mitre.png Darío Bonjour es el entrenador de Cipolletti.

Con el 0-2, Bonjour siguió moviendo el banco y dispuso los ingresos de Jonatan Palacio, Nicolás Iachetti y Diego Aguirre. Cipo tuvo un par de ataques más peligrosos, pero no los pudo rubricar por falta de precisión. De hecho, el arquero Moyano casi no intervino.

El Capataz quedó afuera nuevamente de la zona de clasificación con la derrota y la próxima fecha será local de Santamarina de Tandil en La Visera, en un duelo clave por ingresar a los playoffs.

SÍNTESIS

Villa Mitre: Daniel Moyano; Fabián Dauwalder, Victor Manchafico, Federico Mancinelli, Ramiro Formigo; Ricardo Tapia; Alan Olinik, Maximiliano López; Enzo González; Martín Peralta y Gabriel Jara. DT: Carlos Mungo.

Cipolletti: Facundo Crespo; Elvis Hernández, Ezequiel Rodríguez, Manolo Berra, Alejo Tabares; Fernando Petinerolli, Lucas Argüello, Maximiliano Amarfil, Luis Dezi; José Michelena, Favio Cabral. DT: Darío Bonjour.

Goles: PT 7 Martín Peralta (VM). ST 16 Enzo González de penal (VM).

Cambios: ST, al inicio, Alex Díaz por Michelena (C), 18 Sebastián Jeldres por Jara (VM), 25 Nicolás Iachetti y Jonatan Palacio por Pettinerolli y Dezi (C), 27 Diego Aguirre por Argüello (C), 28 Cristian Cuenca y Agustín Cocciarini por Olinik y Peralta (VM), 37 Federico Tanner y Cristian Gorgerino por López y Dawalder (VM), 45 Guillermo Funes por Amarfil (C).

Árbitro: Brian Ferreyra

Cancha: El Fortín, Bahía Blanca