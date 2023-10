Cipolletti ganó un partido sufrido en Viedma y se clasificó a la próxima fase

Cipo fue peligroso con sus salidas rápidas porque aprovechó mejor los espacios que dejó el local en el fondo. Así llegó la apertura del marcador, con un gran pase largo y vertical de Lucas Argüello para Jonatan Palacio. El delantero picó perfecto al vacío y con un toque por arriba del arquero estableció el primer tanto de la tarde.

Cipo vs Sol de Mayo04.jpg Cipolletti ganó y avanza en el Federal A. Foto gentileza.

Sol de Mayo sintió el golpe y quedó todavía más expuesto en el fondo. Seis minutos más tarde, Alejo Tabares escapó por izquierda, dejó pagando a Uira Marques y le sirvió el segundo a Favio Cabral, que en el área chica volvió al gol estableciendo el 2-0.

De la mitad para arriba, el Capataz fue mucho mejor y demostró en la cancha la diferencia que hay en la tabla. Tras otra linda acción colectiva, Palacio asistió a Cabral que se perdió el tercero a los 31', porque en la línea evitó el gol Uira Marques cuando Turnes ya estaba vencido.

El trámite se hizo abierto y Crespo tuvo un par de respuestas sólidas ante los remates de media distancia de Pata y Morales. Del otro lado, Cipo administró muy bien los contragolpes y tanto Amarfil como Dezi se quedaron con las ganas de anotar por dos atajadas seguidas de Turnes.

Lucas Argüello terminó el primer tiempo lesionado y no pudo volver al campo, por lo que fue reemplazado por el Pope, Alex Díaz.

En el complemento, el desarrollo no cambió y los dos acumularon situaciones. Falló Cabral en una chance muy clara que definió mal y Crespo evitó los goles de Huenchulef y Pata en diferentes remates.

Cipo no lo pudo liquidar y lo pagó a los 17' cuando en una pelota parada, y tras una serie de rebotes, el local llegó al descuento con un tanto en el área chica de Éber Ramírez.

Promediando el segundo tiempo, entraron Michelena y Funes. Un pase del exMadryn no pudo ser concretado de taco por Palacio, que se encontró con la respuesta de Turnes ante la lujosa definición del delantero.

El Albinegro sufrió demasiado para los espacios que tuvo y las chances que generó. Sol de Mayo fue al frente con sus limitaciones y contó con algunas aproximaciones. Maxi Amarfil armó una gran jugada individual con el tiempo cumplido y llegó mano a mano con Turnes, pero su definición con cara interna salió al lado del palo.

Crespo apareció en tiempo adicionado con dos atajadas clave que sostuvieron la victoria. Una tras la definición de Valdebenito y otra con un remate lejano que rozó en el guante derecho del arquero y pegó en el travesaño.

No faltó el sufrimiento hasta que Gabriel Araujo pitó el final y Cipolletti ganó el partido que lo metió en la próxima ronda del Federal A.

SÍNTESIS

Sol de Mayo: Ignacio Turnes; Jonathan Rivero, Uira Márques, Juan Huenchulef y Matías Kucich; Erick de Jesús, Lautaro Pata, Héctor Morales y Matías Ponce; Fernando Valdebenito y Eber Ramírez. DT: Luis Alfonsín

Cipolletti: Facundo Crespo; Ezequiel Carmina, Elvis Hernández, Manuel Berra y Alejo Tabares; Fernando Pettinerolli, Maxi Amarfil y Lucas Argüello y Luis Dezi; Favio Cabral y Jonatan Palacio. DT: Darío Bonjour

Goles: PT 20 Palacio (C), 26 Cabral (C). ST 17 Ramírez (S),

Cambios: ST, al inicio, Alex Díaz por Argüello (C), Juan Manuel Rubio por Morales (S), 25 José Michelena y Guillermo Funes por Cabral y Pettinerolli (C), 35 Diego Aguirre por Dezi (C), 40 Diego Dietz por Pata (S), 45 Lautaro Brienzo por Carmona (C)

Árbitro: Gabriel Araujo

Cancha: Sol de Mayo, Viedma